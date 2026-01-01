آيفون 18 الأساسي قد يحصل على قفزة في سعة الذاكرة الحية إلى 12 جيجابايت

وكالات /سما/

أفاد محلل آبل المتخصص Jeff Pu في مذكرة بحثية جديدة بأن نموذج آيفون 18 الأساسي سيحصل على ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت، مما يمثّل قفزة ملحوظة مقارنة بسعة 8 جيجابايت التي يوفرها آيفون 17 الحالي. وستشهد هذه الترقية تطويرًا طال انتظاره من قبل مستخدمي أجهزة آبل.

وتأتي هذه المعلومات لتصحح تقارير سابقة للمحلل Ming-Chi Kuo، الذي أشار إلى أن آيفون 18 وآيفون 18e سيأتيان بذاكرة عشوائية بسعة موحدة قدرها 9 جيجابايت. لكن Pu وضّح أن التمييز بين النموذجين يكون أكبر: سيقتصر آيفون 18e على 9 جيجابايت فقط، بينما سيحصل آيفون 18 الأساسي على 12 جيجابايت. كلا الجهازين سيعتمدان على معالج A20 الجديد من آبل.

ووفقًا للتوقعات، ستطلق آبل النموذجين في الوقت ذاته خلال الربع الأول من عام 2027. وقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن استراتيجية إطلاق آبل ستركز على الأجهزة الراقية بداية، حيث ستعلن في سبتمبر 2026 عن آيفون 18 Pro وآيفون 18 Pro Max وآيفون Ultra، على أن تتبعها بالأجهزة الأساسية والاقتصادية — آيفون 18، وآيفون 18e، وآيفون Air 2 — خلال النصف الأول من العام التالي.

وتكتسب زيادة سعة الذاكرة العشوائية أهمية خاصة مع توسّع آبل في دمج ميزات Apple Intelligence في أجهزتها. فالذاكرة الإضافية ستمكّن الهواتف من تشغيل عدد أكبر من تلك الميزات بكفاءة أعلى. وتواكب هذه الخطوة إطلاق نظام iOS 27 المرتقب، الذي سيجلب تحسينات جوهرية على مساعد آبل الصوتي Siri، مع إضافة قدرات ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا وقدرة على فهم السياق بشكل أفضل.

ويعكس هذا التطور اتجاهًا أوسع في صناعة الهواتف نحو زيادة موارد الأجهزة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي المحلية، وهو ما يتيح للمستخدمين الاستفادة من هذه التقنيات دون الاعتماد الكامل على الخوادم السحابية البعيدة.