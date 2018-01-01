سامسونج تتخلّى عن فتحة العدسة المتغيرة في Galaxy S27

وكالات /سما/

أعلنت سامسونج عن نيتها الاستغناء عن تقنية فتحة العدسة المتغيرة في سلسلة هواتفها Galaxy S27 المرتقبة، بعد أن ألمحت التقارير في وقت سابق من العام إلى احتمال أن تتبنى الشركة هذه الخاصية في نموذجها Ultra.

وكانت الشائعات تشير إلى أن هاتف Galaxy S27 Ultra قد يتلقى كاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بفتحة عدسة قابلة للتعديل، وهي تقنية متوقع أن تظهر في سلسلة iPhone 18 Pro القادمة. لكن تقرير جديد صادر من كوريا كشف أن الشركة الكورية الجنوبية اختارت عدم المضي قدمًا في هذا الاتجاه عبر أي جهاز ضمن خط Galaxy S27.

وتقف اعتبارات اقتصادية وراء هذا التراجع؛ إذ يعتبر ارتفاع نفقات الإنتاج عاملًا حاسمًا في اتخاذ القرار، إلى جانب أن دمج فتحة عدسة متغيرة سيؤدي إلى زيادة سماكة بروز الكاميرا على ظهر الجهاز. وخلصت سامسونج إلى أن المكاسب الوظيفية الفعلية التي تجلبها هذه الخاصية لا تبرر الاستثمار الإضافي، خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها شركات صناعة الهواتف الذكية بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار ذاكرة DRAM.

وليست هذه المرة الأولى التي تختبر فيها سامسونج هذه التقنية؛ فقد استخدمتها الشركة في نماذج Galaxy S9 و Galaxy S10 سنتي 2018 و2019 على التوالي، غير أنها لم تحافظ على الميزة في الأجيال اللاحقة من هواتفها الذكية.

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