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أسواق المعادن

خبر : الذهب ينخفض وسط تصفية مستثمرين لمراكزهم

الجمعة 14 أغسطس 2026 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الذهب ينخفض وسط تصفية مستثمرين لمراكزهم



وكالات /سما/

واشنطن/سما- انخفضت أسعار الذهب في تسوية تعاملات أمس الخميس، مع قيام المستثمرين بتصفية مراكزهم بعد ارتفاع المعدن إلى أعلى سعر له في شهرين خلال الجلسة السابقة.

انخفض سعر الذهب (تسليم ديسمبر) بـ 47.10 دولاراً، ليستقر عند 4420.40 دولاراً للأوقية، بانخفاض نسبته 1%. وبنفس النسبة تراجعت الفضة (تسليم أغسطس) إلى 64.873 دولاراً للأوقية بعد خسارة 0.682 دولار.

كانت موجة الارتفاع السابقة مدعومة بتقلص توقعات المستثمرين لرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، خاصة بعد تراجع التضخم في قطاع المنتجين الأمريكي خلال يوليو، ليتابع بذلك تراجع تضخم أسعار المستهلكين.

وانخفضت احتمالات رفع الفيدرالي للفائدة في اجتماعه المقرر لسبتمبر إلى 35% من 40% قبل نشر البيانات الجديدة. إلا أن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك أعادت التأكيد على ضرورة المضي قدماً بتشديد تكاليف الاقتراض.

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#الذهب #الفضة #أسواق المعادن

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