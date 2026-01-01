  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

آبل والذكاء الاصطناعي

خبر : آبل تفاوض الناشرين لاستخدام محتواهم في Siri بملايين الدولارات

الجمعة 14 أغسطس 2026 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
آبل تفاوض الناشرين لاستخدام محتواهم في Siri بملايين الدولارات



وكالات /سما/

تسعى شركة آبل إلى التوقيع على اتفاقيات مع ناشرين على الإنترنت قد تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات، بهدف تمكين نسخة Siri الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من الاستفادة من مقالاتهم ومحتواهم للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالأحداث الجارية والمعلومات العامة.

وتقترح آبل، بحسب التقرير، نموذج تعويضات متغيرًا يتطابق مع الاستخدام الفعلي؛ بحيث لا تدفع الشركة للناشرين إلا عندما يستخدم نظام Siri محتواهم بالفعل في الإجابة على استفسارات المستخدمين. وتعكس هذه الخطوة سعي آبل إلى اتخاذ موقف استباقي وتجنب الدخول في معارك قضائية مع الناشرين حول استخدام محتواهم في خدمات الذكاء الاصطناعي.

وليس هذا السيناريو مجرد احتمال نظري؛ فقد أقام عدد من الناشرين دعاوى قضائية ضد OpenAI ومايكروسوفت بسبب استخدام محتواهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون إذن أو تعويض. وأمام هذه المخاطر القانونية، اختارت شركات وناشرون آخرون طريقًا مختلفًا بالتعاون مع مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي والحصول على تعويض مالي فوري، تجنبًا للنزول في حروب قضائية قد تستمر لسنوات وتحرمهم من مصدر دخل مستقر خلالها.

وليست هذه الخطوة الأولى من نوعها لآبل. فالشركة تتعاون بالفعل مع ناشرين لعرض محتواهم عبر خدمة Apple News+، كما أبرمت في السابق اتفاقيات تجيز لها استخدام مقالات ومحتوى الناشرين في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وتشير هذه السوابق إلى أن آبل قد طورت خبرة في التفاوض مع الناشرين حول حقوق استخدام المحتوى بطرق تعود بالفائدة على الطرفين.

اقرأ أيضًا:

#آبل #الذكاء الاصطناعي #الناشرون الرقميون

الأكثر قراءة اليوم

مصر تكشف موقفها الأول من اتفاقية مكة للدفاع المشترك ..

موقع عبري : بنوك إسرائيلية تستعد لوقف التحويلات بالشيكل مع بنوك فلسطينية

يديعوت : واشنطن تبلغ اسرائيل بموافقتها على استئناف الاغتيالات ضد اعضاء حماس في قطاع غزة

مراقبات الجيش الإسرائيلي على حدود غزة يدقّقن ناقوس الخطر: نعيش سيناريو ما قبل 7 أكتوبر

زلزال في تل أبيب.. إعلام إسرائيلي يتحدث عن "هزيمة تاريخية" لواشنطن وتعاظم قوة إيران

بعد رفض نتنياهو خطة غزة وتصعيد الاغتيالات.. كوشنر يصل إسرائيل لبحث تنفيذ خطة ترامب

زلزال سياسي في تل أبيب.. آيزنكوت يحذر من هجوم وشيك لحماس ويحمل نتنياهو المسؤولية

الأخبار الرئيسية

162 ثانية غيّرت الخطة بالكامل.. كيف غادر ترامب تركيا مختبئاً داخل شاحنة تموين؟

مراقبات الجيش الإسرائيلي على حدود غزة يدقّقن ناقوس الخطر: نعيش سيناريو ما قبل 7 أكتوبر

زلزال في تل أبيب.. إعلام إسرائيلي يتحدث عن "هزيمة تاريخية" لواشنطن وتعاظم قوة إيران

يديعوت : واشنطن تبلغ اسرائيل بموافقتها على استئناف الاغتيالات ضد اعضاء حماس في قطاع غزة

حماس تُطلق أكبر مشاورات انتخابية منذ سنوات.. ائتلاف وطني واسع قيد التشكيل قبل استحقاق نوفمبر