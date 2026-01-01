آبل تفاوض الناشرين لاستخدام محتواهم في Siri بملايين الدولارات

وكالات /سما/

تسعى شركة آبل إلى التوقيع على اتفاقيات مع ناشرين على الإنترنت قد تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات، بهدف تمكين نسخة Siri الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من الاستفادة من مقالاتهم ومحتواهم للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالأحداث الجارية والمعلومات العامة.

وتقترح آبل، بحسب التقرير، نموذج تعويضات متغيرًا يتطابق مع الاستخدام الفعلي؛ بحيث لا تدفع الشركة للناشرين إلا عندما يستخدم نظام Siri محتواهم بالفعل في الإجابة على استفسارات المستخدمين. وتعكس هذه الخطوة سعي آبل إلى اتخاذ موقف استباقي وتجنب الدخول في معارك قضائية مع الناشرين حول استخدام محتواهم في خدمات الذكاء الاصطناعي.

وليس هذا السيناريو مجرد احتمال نظري؛ فقد أقام عدد من الناشرين دعاوى قضائية ضد OpenAI ومايكروسوفت بسبب استخدام محتواهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون إذن أو تعويض. وأمام هذه المخاطر القانونية، اختارت شركات وناشرون آخرون طريقًا مختلفًا بالتعاون مع مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي والحصول على تعويض مالي فوري، تجنبًا للنزول في حروب قضائية قد تستمر لسنوات وتحرمهم من مصدر دخل مستقر خلالها.

وليست هذه الخطوة الأولى من نوعها لآبل. فالشركة تتعاون بالفعل مع ناشرين لعرض محتواهم عبر خدمة Apple News+، كما أبرمت في السابق اتفاقيات تجيز لها استخدام مقالات ومحتوى الناشرين في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وتشير هذه السوابق إلى أن آبل قد طورت خبرة في التفاوض مع الناشرين حول حقوق استخدام المحتوى بطرق تعود بالفائدة على الطرفين.

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