كانجا يوقع مع الفتح السعودي لثلاثة أعوام

وكالات /سما/

الرياض/سما- وقّع نادي الفتح السعودي عقداً مع المهاجم الإيفواري ويلفريد كانجا يوم الخميس الموافق 13 آب/أغسطس، بموجبه سيمثل الفريق حتى صيف 2029.

انضم كانجا البالغ من العمر 28 عاماً إلى الفتح قادماً من فريق جينت البلجيكي، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح. وأعلن النادي أن الصفقة تأتي "ضمن مساعي الإدارة الفتحاوية الجادة لتدعيم خط الهجوم بعناصر أجنبية مميزة وقادرة على إحداث الفارق الفني، تلبيةً لاحتياجات الجهاز الفني واستعدادًا للمنافسات والاستحقاقات المقبلة".

عبّر المهاجم عن "سعادته البالغة بالانضمام إلى صفوف النموذجي، وخوض تجربة احترافية جديدة في الملاعب السعودية"، مؤكداً "جاهزيته التامة لتقديم أفضل مستوياته، والمساهمة مع زملائه في تحقيق تطلعات الجماهير الفتحاوية ووضع الفريق في المراكز المتقدمة".

وُلد كانجا في فرنسا ومثلها على مستوى الفئات السنية قبل أن يتحول إلى تمثيل منتخب كوت ديفوار، التي تنحدر منها عائلته. وخاض مباراتين تجريبيتين مع المنتخب الإيفواري عام 2022.

تأسس المهاجم كروياً في أكاديمية باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى نادي أنجيه عام 2017 دون خوض مباريات رسمية مع الفريق الأول. وخاض تجارب عدة في مسيرته الاحترافية شملت أنديةً تركية وسويسرية وألمانية وبلجيكية وإنجليزية وكرواتية، بدءاً من قيصرة سبور التركي وانتهاءً بجينت البلجيكي.

حقق كانجا إنجازاً واحداً في مسيرته الاحترافية، متوجاً مع فريق يانج بويز السويسري بدوري الدرجة الأولى السويسري.

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