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نوادر روسية بالمزاد

خبر : نسخة نادرة من أعمال غوغول تُطرح للبيع بـ3.5 مليون روبل

الجمعة 14 أغسطس 2026 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
نسخة نادرة من أعمال غوغول تُطرح للبيع بـ3.5 مليون روبل



وكالات /سما/

موسكو/سما- تعرض دار «ليتفوند» للمزادات الروسية مجموعة استثنائية من النوادر الأدبية والفنية والتاريخية، يتصدرها نسخة نادرة من أعمال الكاتب الروسي نيقولاي غوغول صدرت خلال حياته، والتي يبدأ سعر المزايدة عليها من 3.5 مليون روبل.

تُعتبر الطبعة الثانية من كتاب غوغول «أمسيات في مزرعة قرب ديكانكا: قصص نشرها النحال رودي بانكو» من النوادر الببليوغرافية المهمة، خصوصاً أن هذه المجموعة القصصية لقيت استحساناً من الأديب الروسي الكبير ألكسندر بوشكين عند صدورها. كانت النسخة جزءاً من مجموعة المؤرخ والباحث الأدبي ألكسندر بوروزدين قبل أن تُباع في عشرينيات القرن العشرين عبر متجر «أنتيكفاريات» بمدينة بتروغراد، الذي كان يملكه جامع التحف المعروف بافيل غوبار.

ضمن المعروضات الأخرى قطعة تاريخية مصورة توثق احتفالية «سحر الوردة البيضاء» التي أُقيمت في بوتسدام في 13 يوليو/تموز 1829 احتفاءً بعيد ميلاد الإمبراطورة الروسية ألكسندرا فيودوروفنا. يتضمن العمل مشاهد طبيعية بريشة غارتنر، إلى جانب نقوش ملونة مستوحاة من رسومات الفنان الألماني كارل فريدريش شينكل، نفذها يوليوس شوبّه بتقنية الطباعة الحجرية. يصور العمل احتفالاً تضمن بطولة فروسية بأزياء تنكرية وتقديم وسام خاص صممته الإمبراطورة بنفسها، وتبدأ المزايدة عليه من 750 ألف روبل.

يشمل المزاد أيضاً مجموعة أعمال وأطلساً للباحث والمؤرخ الفرنسي نيكولا غابرييل لوكليرك بعنوان «التاريخ الطبيعي والأخلاقي والمدني والسياسي لروسيا القديمة والحديثة»، نُشرت بين عامي 1783 و1794، ويبدأ سعرها من 600 ألف روبل. كما يضم المزاد نقشاً نحاسياً مزيّناً بألوان مائية مرسومة يدويّاً بعنوان «قصر وحصن دوق موسكو الأكبر، المعروف باسم كريملينا غراد»، أنجزه الفنان الهولندي هيسل غيريتس في أمستردام خلال ستينيات القرن السابع عشر، ويبدأ سعر هذه القطعة النادرة من 280 ألف روبل.

تجمع المجموعة المعروضة بين الأدب والتاريخ والفن والجغرافيا، وتقدم لمحة شاملة عن جوانب متعددة من الثقافة الروسية والأوروبية، مروراً بإصدارات الأدباء في القرن التاسع عشر وصولاً إلى الوثائق والخرائط والنقوش التي توثق تاريخ روسيا وتفاعلاتها الثقافية مع القارة الأوروبية عبر قرون متعاقبة.

وقد شهدت دار «ليتفوند» للمزادات نشاطاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، عرضت خلاله نوادر أدبية وفنية بارزة، منها تقويم الشاعر نيكراسوف المحظور وطبعة من قصيدة ماياكوفسكي «عن هذا» بتصميم من الفنان رودتشينكو. كما بيعت لوحات نادرة للفنانين الروسيين نيقولاي روريخ وإيفان أيفازوفسكي بمبالغ كبيرة في مزادات سابقة.

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#الأدب الروسي #المزادات والمقتنيات #نيقولاي غوغول

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