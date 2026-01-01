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ذكاء اصطناعي

خبر : كلود مقابل تشات جي بي تي: أيهما أدق في الإجابات؟

الجمعة 14 أغسطس 2026 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلود مقابل تشات جي بي تي: أيهما أدق في الإجابات؟



وكالات /سما/

يثير اختيار منصة الذكاء الاصطناعي المناسبة تساؤلات متعددة لدى المستخدمين، خاصة عند المقارنة بين نموذجي كلود وتشات جي بي تي اللذين يتنافسان في مجال معالجة اللغة الطبيعية.

عند إجراء اختبارات الدقة على الإصدارات المتقدمة من كلا النموذجين، حقق كلود نسبة دقة بلغت 61%، فيما سجل تشات جي بي تي 59%، إلا أن هذا الفارق البالغ نسبته نقطتان مئويتان لا يشكل اختلافًا جوهريًا يؤثر على جودة التجربة العملية للمستخدم العادي.

ليس من الضروري دائمًا اعتماد أقوى إصدار متاح من هذه المنصات، إذ يعتمد الأمر على طبيعة الاستخدام المقصود. المهام اليومية والاستعلامات البسيطة التي لا تتطلب معالجة معقدة أو استهلاكًا كبيرًا من موارد المعالجة قد لا تستفيد من الفارق في الأداء بين الإصدارات المتقدمة والإصدارات الأساسية.

يلعب أسلوب صياغة السؤال دورًا محوريًا في جودة الإجابات التي تقدمها هذه النماذج. كلما كان السؤال دقيقًا ومحددًا بشكل واضح، كلما حسّنت احتمالية حصول المستخدم على استجابة أكثر ملاءمة واكتمالًا من أي من المنصتين.

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