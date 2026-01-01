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خبر : كاظم الساهر ينضم إلى أكاديمية التسجيل الأمريكية

الجمعة 14 أغسطس 2026 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاظم الساهر ينضم إلى أكاديمية التسجيل الأمريكية



وكالات /سما/

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر انضمامه الرسمي إلى أكاديمية التسجيل الأمريكية (Recording Academy)، الجهة المنظمة لجوائز غرامي العالمية الشهيرة، في خطوة وصفها بأنها تؤكد مكانته الفنية الاستثنائية لدى أعرق المؤسسات الفنية في العالم.

شارك الساهر الخبر عبر صفحته الرسمية على منصة إنستغرام، مؤكدًا أنه تلقى دعوة رسمية من الأكاديمية للانضمام إلى صفوفها. وعقّب على هذا الإنجاز قائلًا: "في مبادرة تؤكد مكانته الفنّية الاستثنائية لدى أعرق المؤسسات والمراجع الفنّية في العالم، تمّت دعوة الفنّان كاظم الساهر للانضمام إلى Recording Academy، الجهة المنظمة لجوائز Grammy العالمية. ولقد لبّى القيصر الدعوة رسميًا لينضم إلى كوكبة من ألمع النجوم الأعضاء في الأكاديمية."

يعتبر انضمام الفنان العراقي إلى أكاديمية التسجيل الأمريكية إضافة بارزة إلى مسيرته الفنية المتميزة، وتعكس اعترافًا دوليًا بإسهاماته في المجال الموسيقي والفني على مدى عقود من العطاء والإبداع على المسرح العالمي.

#كاظم الساهر #موسيقى #جوائز غرامي

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