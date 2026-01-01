أحمد سعد يُطلق حفله بالساحل الشمالي برفقة ابنته جودي

وكالات /سما/

القاهرة/سما- نظّم الفنان المصري أحمد سعد حفلاً موسيقيًا في منطقة الساحل الشمالي، حضره عدد من نجوم الفن والمشاهير، وشارکت فيه ابنته الفنانة جودي.

واحتفى سعد خلال الحفل بإطلاق ألبومه الموسيقي الجديد من فئة الإلكترو، وقدّم خلاله أغنيته الجديدة "كده كده" التي تُعتبر ديو غنائي يجمعه مع ابنته جودي.

ويُمثّل هذا الألبوم الثالث الذي يُطلقه الفنان في عام 2026، بعد مشاركات فنية متعددة على مدار السنة الحالية.

وقال سعد إن الحفل يُجسّد حلمه بالوقوف على المسارح الكبرى والاحتفال بإبداعاته الموسيقية برفقة عائلته وزملائه في الفن.

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