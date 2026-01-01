  1. الرئيسية
  2. هو وهي

الفن والموسيقى

خبر : أحمد سعد يُطلق حفله بالساحل الشمالي برفقة ابنته جودي

الجمعة 14 أغسطس 2026 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد سعد يُطلق حفله بالساحل الشمالي برفقة ابنته جودي



وكالات /سما/

القاهرة/سما- نظّم الفنان المصري أحمد سعد حفلاً موسيقيًا في منطقة الساحل الشمالي، حضره عدد من نجوم الفن والمشاهير، وشارکت فيه ابنته الفنانة جودي.

واحتفى سعد خلال الحفل بإطلاق ألبومه الموسيقي الجديد من فئة الإلكترو، وقدّم خلاله أغنيته الجديدة "كده كده" التي تُعتبر ديو غنائي يجمعه مع ابنته جودي.

ويُمثّل هذا الألبوم الثالث الذي يُطلقه الفنان في عام 2026، بعد مشاركات فنية متعددة على مدار السنة الحالية.

وقال سعد إن الحفل يُجسّد حلمه بالوقوف على المسارح الكبرى والاحتفال بإبداعاته الموسيقية برفقة عائلته وزملائه في الفن.

اقرأ أيضًا:

#أحمد سعد #الساحل الشمالي #الموسيقى العربية

الأكثر قراءة اليوم

شهداء ومصابون في عمليات اغتيال متواصلة في قطاع غزة

سرايا القدس تكشف هوية المقاتل صاحب مقولة "ولعت" بعد استهدافه آلية "إسرائيلية"

مصر تكشف موقفها الأول من اتفاقية مكة للدفاع المشترك ..

موقع عبري : بنوك إسرائيلية تستعد لوقف التحويلات بالشيكل مع بنوك فلسطينية

بعد رفض نتنياهو خطة غزة وتصعيد الاغتيالات.. كوشنر يصل إسرائيل لبحث تنفيذ خطة ترامب

يديعوت : واشنطن تبلغ اسرائيل بموافقتها على استئناف الاغتيالات ضد اعضاء حماس في قطاع غزة

زلزال سياسي في تل أبيب.. آيزنكوت يحذر من هجوم وشيك لحماس ويحمل نتنياهو المسؤولية

الأخبار الرئيسية

مراقبات الجيش الإسرائيلي على حدود غزة يدقّقن ناقوس الخطر: نعيش سيناريو ما قبل 7 أكتوبر

زلزال في تل أبيب.. إعلام إسرائيلي يتحدث عن "هزيمة تاريخية" لواشنطن وتعاظم قوة إيران

يديعوت : واشنطن تبلغ اسرائيل بموافقتها على استئناف الاغتيالات ضد اعضاء حماس في قطاع غزة

حماس تُطلق أكبر مشاورات انتخابية منذ سنوات.. ائتلاف وطني واسع قيد التشكيل قبل استحقاق نوفمبر

زلزال سياسي في تل أبيب.. آيزنكوت يحذر من هجوم وشيك لحماس ويحمل نتنياهو المسؤولية