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خبر : هالاند يسخر من أندرسون عقب انضمامه لمانشستر سيتي

الجمعة 14 أغسطس 2026 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
هالاند يسخر من أندرسون عقب انضمامه لمانشستر سيتي



وكالات /سما/

لم ينس مهاجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند الحادثة الجدلية التي وقعت بينه وبين إليوت أندرسون خلال كأس العالم 2026. وعند إعلان التعاقد الرسمي لأندرسون مع فريقه الجديد، استخدم هالاند منصته على وسائل التواصل لتوجيه رسالة ساخرة إلى زميله بدلاً من تقديم التهاني التقليدية.

بدأت القصة عندما نشر هالاند صورة على حسابه بموقع "إنستغرام" عقب عودته إلى تدريبات النادي. طلب أحد المتابعين منه أن يبلغ أندرسون بتحياتهم، فرد هالاند برد واحد فقط: "الغطاس؟"، في إشارة مباشرة إلى الواقعة التي حدثت في مباراة النرويج وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم.

خلال تلك المباراة، ألغى الحكم بناءً على تقنية الفيديو المساعد (VAR) هدفًا سجله فريق هالاند، بعد احتسابه دفعة من المهاجم ضد أندرسون داخل منطقة الجزاء. انتقد هالاند القرار آنذاك واعتبره "ضعيفًا".

تحول التعليق الساخر إلى موضوع شهير على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن أندرسون أصبح الآن شريكًا لهالاند في نفس الفريق. انضم أندرسون إلى مانشستر سيتي من نيوكاسل بصفقة بلغت قيمتها حوالي 116 مليون جنيه إسترليني.

وفي سياق منفصل، أعلن أن هالاند حقق 4 شهادات جديدة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية تقديرًا لإنجازاته مع فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم.

#إيرلينغ هالاند #إليوت أندرسون #مانشستر سيتي

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