هيفاء وهبي تختار فساتين السهرة الفاخرة.. تصاميم براقة تعكس أسلوبها المميز

وكالات /سما/

امتازت اختيارات الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بحرص على المزج بين الجرأة في التصميم والرقي في التنسيق، حيث طرحت إطلالات صيفية متنوعة في المناسبات والسهرات الموسيقية.

اختارت وهبي في إحدى حفلاتها الغنائية فستاناً طويلاً بالفضي من توقيع المصمم جورج حبيقة، مزين بتطريزات براقة وتفاصيل لامعة تضفي عليه فخامة واضحة. جاء التصميم بقصّة أنثوية محددة، مع أكمام طويلة وفتحة عند الساق، وأكملت الإطلالة بصندل فضي مرصّع.

في إطلالة أخرى، اعتمدت فستاناً طويلاً أسود من توقيع طوني ورد بقصّة حورية البحر، تزينه زخارف كريستالية متناثرة تمنحه بريقاً ناعماً. الأكمام الطويلة الشفافة مغطاة بلمسات لامعة، والفتحة عند الخصر تضيف جرأة عصرية للتصميم، فيما الذيل المنسدل يعزز السحر والفخامة.

تألقت وهبي أيضاً بفستان من الحرير بلون أحمر قرمزي من توقيع شربل زوي، مرصع بالترتر والتطريزات البراقة بالكامل. التصميم الجريء في الجزء العلوي يتضمن فتحات لافتة عند الصدر، والتنورة الطويلة تعانق القوام مع ذيل يضفي فخامة استثنائية. أكمام مزينة بتفاصيل براقة وطبقات من التول الشفاف تنسدل بانسيابية، لتكمل اللوك بطابع ملكي.

في حفل آخر، ظهرت وهبي بفستان أسود طويل بتصميم مكشوف الكتفين، حيث تبرز لمسات الدانتيل على الصدر والأكمام الطويلة. التكسيرات الناعمة على امتداد الفستان تضيف حيوية للتصميم، واكتملت الإطلالة بعقد ماسي متعدد الطبقات.

بفستان طويل بقصّة حورية البحر ومزين بالترتر البراق، ظهرت وهبي بحمالات رفيعة وأكمام طويلة منفصلة من الخامة اللامعة نفسها، مما أضفى طابعاً أنثوياً لافتاً. الذيل المنسدل على الأرض منح القصّة فخامة إضافية، ونسّقت مجوهرات بارزة من الأقراط والخواتم.

في إطلالة صيفية مختلفة، اعتمدت فستاناً قصيراً من توقيع أوسكار دي لارنتا، مغطى بتفاصيل ثلاثية الأبعاد على شكل ورود متدرجة بألوان الفوشيا والبنفسجي. القصّة المحددة عند الخصر والتنورة القصيرة تضفيان طابعاً عصرياً مرحاً، بينما أضافت القفازات الطويلة من التول مزيداً من الأناقة.

اختارت وهبي أيضاً فستاناً ميدي باللون الأبيض اللؤلؤي من توقيع روبيرتو كافالي، بقماش ساتان لامع ونقشة هندسية بخطوط منحنية. التصميم بحمالات رفيعة ووشاح منسدل على الذراعين يضيف لمسة رومانسية، واكتملت الإطلالة بصندل أسود بكعب مرتفع وعقد لامع بسيط.

أطلقت وهبي إطلالة أخرى بفستان من الحرير الأصفر الكناري من توقيع دافيد كوما، بياقة منخفضة وطابع مزموم عند الخصر والأوراك. الفستان يزدان بمشبك براق على شكل وردة عند الصدر، ونسّقت معه مجوهرات من الذهب الوردي والأصفر المرصع بالألماس من ميسيكا.

اقرأ أيضًا: