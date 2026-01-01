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هواوي تكشف عن أجهزة

خبر : هواوي تُعلن عن هاتفين جديدين غامضين مع سلسلة Mate 90 في سبتمبر

الجمعة 14 أغسطس 2026 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
هواوي تُعلن عن هاتفين جديدين غامضين مع سلسلة Mate 90 في سبتمبر



وكالات /سما/

تُستعد شركة هواوي للكشف عن جيل جديد من أجهزتها خلال حدث مرتقب يُقام في 23 سبتمبر/أيلول، حيث ستُعلن عن سلسلة Mate 90 المتوقعة إلى جانب عدد من المنتجات الإضافية التي لم تُفصح الشركة عنها رسميًا بعد.

وبحسب تسريبات نشرها عدد من المصادر المطلعة من بينها حساب المسرب FixedFocus، سيشهد مؤتمر إطلاق خريف هواوي الكشف عن هواتف Mate 2026 وأجهزة MatePad اللوحية الجديدة، بالإضافة إلى حاسوب مكتبي يعمل بنظام تشغيل HarmonyOS الخاص بالشركة، ومجموعة من الملحقات والمنتجات الأخرى ذات الصلة.

تكمن المفاجأة الرئيسية في إعلان هواوي عن هاتفين جديدين حملا اسمي "Laputa" و"V+" كأسماء رمزية داخلية في مرحلة التطوير. وتشير التخمينات المتداولة بين المتابعين إلى أن أحد هذين الجهازين قد يكون نسخة Pura غير القابلة للطي التي ترددت عنها التقارير في الآونة الأخيرة، فيما قد يمثل الهاتف الآخر جيلًا محدثًا من سلسلة هواوي Air المعروفة بتصميمها النحيف والخفيف الوزن.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات رسمية بشأن الأسماء النهائية للمنتجات الجديدة أو تفاصيلها الفنية الكاملة، إلا أن التوقعات تُشير إلى أن هواوي قد تستعرض ابتكارات تقنية جديدة وميزات متقدمة لم تُطرح من قبل خلال حفل الإطلاق المرتقب. ويُنتظر أن تظهر مزيد من التفاصيل والتسريبات عن هذه الأجهزة مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر في منتصف سبتمبر/أيلول.

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#هواوي #الهواتف الذكية #تقنية

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