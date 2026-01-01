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هاتف جديد من Honor

خبر : Honor تكشف عن Magic 9 بكاميرا جديدة وتصميم محدّث

الجمعة 14 أغسطس 2026 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
Honor تكشف عن Magic 9 بكاميرا جديدة وتصميم محدّث



وكالات /سما/

كشفت شركة Honor خلال حدث إطلاق ROBOT PHONE عن الهاتف المنتظر Magic 9، الذي يحمل تغييرات واضحة في التصميم والإمكانيات تعكس توجهًا جديدًا لسلسلة Magic الرائدة لديها.

اتخذ جزء الكاميرا تصميمًا دائريًا كبيرًا، مع نقل وحدة العدسة من منتصف الظهر إلى الجانب الأيسر-الوسطي، وهو تحول لافت عن الأجيال السابقة التي اعتمدت إطارًا مربعًا دائريًا تقليديًا. يحيط بالكاميرا الرئيسية حلقة خارجية بتفاصيل شبيهة بالشبك المعدني، مما يوحي بالقدرة على التدوير للتحكم في مستويات التقريب.

جاءت المواصفات الرئيسية للكاميرا بدقة 200 ميجابكسل، مع عدسة بيريسكوب ومستشعر بحجم 1/1.4 بوصة يدعم التثبيت البصري (OIS)، مما يفتح آفاقًا جديدة لتجربة تصوير أكثر مرونة واحترافية.

تظهر علامة ARRI، عملاق تقنيات التصوير السينمائي، بجانب عدسة البيريسكوب، في إشارة واضحة إلى شراكة رسمية بين الشركتين. ولم تكشف Honor عن تفاصيل شاملة للتعاون، لكن التعاون يشير إلى دمج النظام البيئي الاحترافي لـ ARRI في الجهاز الجديد.

ظهر Magic 9 بلون التيتانيوم الذي يشابه إصدار iPhone 16 Pro، مما قد يعزز جاذبية الهاتف من حيث التحمل وجودة التصنيع. ومن المتوقع أن تفصح الشركة مستقبلًا عن المزيد من المواصفات والميزات، مع وعود برفع معايير المتانة والقدرات التصويرية في سوق الهواتف الذكية المتطورة.

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