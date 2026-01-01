حاسوب Dell 14S: أداء متقدم وبطارية تدوم 20 ساعة

وكالات /سما/

طرحت شركة Dell هذا العام حاسوبًا محمولًا جديدًا من سلسلة 14S، موجهًا نحو فئات المستخدمين المختلفة الباحثين عن جهاز يتسم بالمتانة والأداء الموثوق بسعر متوسط. يحل الجهاز محل موديل Dell 14 Plus السابق مع تحسينات جوهرية في بنيته وقدراته.

يتميز الجهاز بهيكل ثلاثي الأجزاء من الألمنيوم، ما يعطيه مظهرًا يقترب من سلسلة XPS الأغلى ثمنًا ويضيف له صلابة إضافية. أضافت الشركة مفصلًا محدثًا يقلل من مرونة الهيكل الخارجي ويعزز الراحة أثناء الاستخدام. ينوّع الجهاز في خيارات التوصيل بمنافذ تشمل Thunderbolt 4 و USB-A و HDMI 2.1 لتوفير مرونة أكبر للمستخدمين.

تُغطي شاشة بقطر 14 بوصة وجه الجهاز بدقة FHD+، مع خيار لوحة لمس OLED متاح للمستخدمين الراغبين برفاهية إضافية. رغم ذلك، أظهرت الاختبارات أن سطوع الشاشة يبلغ 269 شمعة فقط، ما قد يعيق الاستخدام المريح في الضوء المباشر أو البيئات المفتوحة.

في ميدان البطارية، حقق Dell 14S نتائج ملفتة تجاوزت العديد من منافسيه. سجل الجهاز 20 ساعة و41 دقيقة من التصفح المتواصل عبر الإنترنت عند معايرة الإضاءة على 150 شمعة، متفوقًا بذلك على MacBook Air M5 و Dell 16S في فئته ذاتها.

استخدمت Dell معالج Intel Core Ultra 7 وذاكرة عشوائية بحجم 16 جيجابايت، مما يوفر سلاسة في المهام اليومية والعمل المتزامن مع عدة تطبيقات. أسفرت اختبارات Geekbench عن أداء جيد يكفي احتياجات الطلاب ومستخدمي الأغراض العامة، وإن لم يكن موجهًا للعمل الثقيل أو تطبيقات المحاكاة.

طورت الشركة لوحة مفاتيح ولوحة لمس معاد صياغتهما ليتحملا ساعات طويلة من الكتابة والاستخدام دون إجهاد للمستخدم. أظهرت لوحة المفاتيح استجابة ممتازة ودقة عالية في الكتابة، بينما جاءت لوحة اللمس سلسة الحركة وعالية الجودة، قريبة من أجهزة الفئات الأعلى سعرًا.

على صعيد السعر، يبدأ جهاز Dell 14S من 1,269 دولارًا أمريكيًا، علامة ارتفاع ملحوظة عن الجيل السابق الذي انطلق من 699 دولار بعد الخصومات. هذه الفجوة تستوجب من المشتري عناية إضافية في مقارنة الخيارات البديلة والموازنة بين ما يضيفه الجهاز الجديد من مميزات وبين تكلفته الإجمالية.

بشكل عام، يحقق Dell 14S توازنًا معقولًا بين السعر والأداء وعمر البطارية، مما يجعله اختيارًا مناسبًا للطلاب والعاملين بمجالات احترافية يبحثون عن حاسوب موثوق يسهل حمله ويدوم طويلًا في البطارية خلال يوم العمل أو الدراسة. غير أن شراء الجهاز ضمن العروض الموسمية قد يكون أكثر حكمة اقتصاديًا لتجاوز تأثير ارتفاع الأسعار والحصول على قيمة أفضل.

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