متاحف روسية تعرض أفلاما عن معارك الحرب العالمية الثانية احتفاء بذكرى المارشال جوكوف

وكالات /سما/

موسكو/سما- احتفاء بالذكرى الـ 130 لميلاد المارشال غيورغي جوكوف، أحد أبرز القادة العسكريين السوفيت في الحرب العالمية الثانية، تنظم متاحف روسية عدة سلسلة عروض سينمائية متنوعة تستعيد أحداث هذه الحقبة التاريخية وملاحم الجيش الأحمر وشجاعة الشعب السوفيتي.

تُقام الفعاليات بتنسيق من متحف النصر ضمن المشروع الدولي "أرض النصر" ورابطة المتاحف التاريخية والعسكرية، وستتضمن أفلاما روائية ووثائقية تناقش أبرز المعارك التي شهدتها الحرب، إلى جانب سيرة جوكوف ودوره الحاسم فيها. وسيشاهد الزوار عروضا تسلط الضوء على بطولات الجنود السوفيتيين وتضحياتهم.

يشكل البرنامج السينمائي محورين رئيسيين: الأول الملحمة الروائية الخماسية "التحرير" للمخرج يوري أوزيروف، المكونة من "القوس الناري" و"الاختراق" و"اتجاه الهجوم الرئيسي" و"معركة برلين" و"الهجوم الأخير"، ويجسد الممثل ميخائيل أوليانوف شخصية جوكوف. والثاني سلسلة "الحصار" للمخرج ميخائيل إرشوف المؤلفة من أربعة أفلام: "خط لوغا" و"ميريديان بولكوفو" و"مترونوم لينينغراد" و"عملية إسكرا"، بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي "اختيار المارشال" الذي يفحص القرارات التي اتخذها جوكوف خلال الحرب.

تُعرض هذه الأفلام في عدد من المؤسسات الثقافية والتاريخية الروسية، منها متحف بورودينو الحكومي للتاريخ العسكري، ومتحف كالينينغراد الإقليمي للتاريخ والفنون، والمتحف الوطني "ألدان-مادير" في جمهورية توفا، ومتحف أوريول للتاريخ المحلي، ومتحف بريانسك الحكومي، ومجمع "طريق الحياة" المتحفي والتذكاري في مقاطعة لينينغراد، وغيرها.

خصص متحف النصر في موسكو برنامجا ثقافيا وتثقيفيا في يومي 8 و9 أغسطس لإحياء ذكرى انتهاء معركة لينينغراد، ويشمل جولات مجانية للزوار ومعارض تفاعلية توثق أحداث هذه المعركة الفاصلة.

تعكس هذه المبادرة أهمية الحرب العالمية الثانية في الوعي الروسي الجماعي. وأظهر استطلاع أجرته وزارة الثقافة الروسية أن 96.4% من الروس لديهم أقارب شاركوا في هذه الحرب، وأن غالبيتهم تعتبر عيد النصر على ألمانيا النازية وحلفائها من أهم الأعياس القومية لديهم، مما يؤكد عمق الارتباط الشعبي بهذه الفترة التاريخية.