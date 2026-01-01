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نهائي UFC

خبر : جاري يسعى لتحقيق حلم البطولة أمام ماخاتشيف الأقوى

الجمعة 14 أغسطس 2026 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
جاري يسعى لتحقيق حلم البطولة أمام ماخاتشيف الأقوى



وكالات /سما/

فيلادلفيا/سما- يخوض الأيرلندي إيان جاري (25 عامًا) اختبارًا قاسيًا السبت المقبل في فيلادلفيا حين يتحدى حامل لقب بطولة القتال النهائي لفنون القتال المختلطة UFC إسلام ماخاتشيف، بأمل أن يصير ثاني بطل أيرلندي في الرياضة بعد كونور مكجريجور.

يتمتع جاري بميزة جسمانية واضحة على منافسه الروسي القادم من داغستان، إذ يفوقه بـ 12.5 سنتيمتر في الطول وبنية جسدية أكبر. لكن ماخاتشيف (34 عامًا)، الذي يعتبر من أبرز المقاتلين إنجازًا في الساحة، يدخل المواجهة مرشحًا أقوى بالرغم من كون جاري يُعتبر الأطول والأكبر حجمًا.

وإذا انتصر ماخاتشيف يوم السبت، سيسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في اتحاد الرياضة برصيد 17 انتصار متتالٍ بلا هزيمة، ما يجعل مهمة جاري أصعب بكثير.

وقال جاري للصحافيين يوم الخميس إنه يدرك موهبته منذ بدايته في الرياضة، مؤكدًا أنه بفضل الانضباط والعمل الجاد وصل إلى هنا. أضاف أن ماخاتشيف حقق الكثير، لكن التغلب عليه هو التحدي الذي يطمح لخوضه ليصبح بطل العالم.

رغم أن معظم إنجازات ماخاتشيف تحققت في فئة الوزن الخفيف، فإن ميزة جاري الجسمانية والحجمية قد تمنحه فرصة حقيقية في تبادل الضربات. كما أن خبرة جاري في رياضة الجودو وفّرت له أسلوبًا دفاعيًا قويًا ضد مهارات المصارعة المشهورة لماخاتشيف.

إن تحقق حلم جاري، فسيحذو حذو مواطنه مكجريجور ليصبح بطلًا أيرلنديًا ثانيًا يكتب اسمه في سجلات بطولة UFC، وإن كان بأسلوب أقل صخبًا وجرأة من نجم دبلن السابق.

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#UFC #إيان جاري #إسلام ماخاتشيف

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