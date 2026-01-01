قشرة الرأس عند الأطفال: أسباب وحلول عملية

وكالات /سما/

تعاني فئة كبيرة من الأطفال من مشكلة قشرة الرأس، وهي حالة جلدية شائعة تتمثل في تساقط قشور بيضاء صغيرة من فروة الرأس. تتكون هذه القشور من خلايا جلدية ميتة وقد تنجم عن عوامل متنوعة منها التغيرات الهرمونية، أو العدوى الفطرية، أو جفاف الجلد. تصيب هذه المشكلة الرضع والمراهقين والبالغين على حد سواء، وتسمى أيضاً التهاب الجلد الدهني.

تتنوع تجارب الأمهات في التعامل مع قشرة رأس أطفالهن حسب سبب الإصابة والحلول المتاحة. لاحظت إحدى الأمهات أن طفلتها البالغة من العمر 8 سنوات تعاني من قشور بيضاء خفيفة تتساقط عند تمشيط شعرها، خاصة في فصل الشتاء مع حكة مستمرة. اكتشفت بعد استشارة طبيب الجلدية أن السبب يعود إلى غسل الشعر بماء ساخ جداً واستخدام شامبو يحتوي على كبريتات قاسية جفّفت الفروة. تمكنت من حل المشكلة بتغيير الشامبو إلى منتج مخصص للأطفال خالٍ من الكيماويات، واستخدام ماء فاتر مع تطبيق قطرات من زيت اللوز الحلو قبل الاستحمام.

في حالة أخرى، عانت طفلة بعمر 5 سنوات من قشور سميكة صفراء ذات ملمس دهني ملتصقة بفروة رأسها. أشار الطبيب إلى أن السبب هو التهاب الجلد الدهني الناجم عن زيادة نشاط الغدد الدهنية في الفروة وتفاعلها مع خمائر طبيعية غير معدية. طبقت الأم زيت الأطفال لترطيب القشور وتفتيتها، ثم فركتها برفق بفرشاة ناعمة أثناء الاستحمام باستخدام شامبو طبي لطيف مخصص للأطفال.

واجهت أم أخرى حالة أكثر خطورة عندما ظهرت على طفلتها البالغة من العمر 7 سنوات قشور كثيفة وجافة في بقع محددة من الرأس مع تساقط ملحوظ للشعر. تبيّن أن الطفلة أصيبت بسعفة الرأس أو عدوى فطرية انتقلت إليها من استخدام مشط صديقتها في المدرسة. التزمت الأم بكورس علاجي يشمل شامبو مضاداً للفطريات يحتوي على الكيتوكونازول ومحلولاً موضعياً مع تعقيم جميع أدوات التمشيط.

تختلف أعراض قشرة الرأس من طفل لآخر. قد يلاحظ بعض الأطفال تساقط القشور بينما لا يدركها آخرون. من الأعراض الشائعة الحكة والتقشر في فروة الرأس، وفي الحالات الشديدة قد يتسبب التقشر في ظهور قشور على الجلد تدفع الطفل إلى الحك المفرط الذي قد يؤدي إلى جروح قد تنزف وتزيد من خطر الإصابة بالعدوى. كما قد يحدث تغيير في لون الجلد ليظهر برمادي أو وردي باهت أو محمر أو بني أو بنفسجي حسب لون بشرة الطفل.

لا تتطلب قشرة الرأس عادةً استشارة طبية. غير أنه يفضل مراجعة الطبيب إذا كانت القشرة شديدة أو تسبب حكة شديدة أو احمراراً في فروة الرأس أو تساقطاً للشعر. قد يساعد غسل الشعر بشكل متكرر بشامبو عادي، وإذا لم ينجح قد يُفيد استخدام شامبو مضاد للقشرة يُباع بدون وصفة طبية. يختلف عدد مرات الغسل حسب نوع الشعر، فينصح بغسل الشعر الدهني ذي الرأس الأملس مرتين أسبوعياً، بينما يكفي غسل الشعر المجعد أو الخشن ذي فروة الرأس الجافة مرة واحدة أسبوعياً. إذا اشتبه الطبيب في وجود فطريات قد يوصي باستخدام شامبو متخصص مضاد للفطريات.

توفر العلاجات الطبيعية خيارات فعالة لتخفيف قشرة الرأس. يتميز زيت شجرة الشاي بخصائص مضادة للالتهابات والميكروبات والفطريات، ويمكن إضافة بضع قطرات إلى شامبو الطفل أو مزجه مع زيوت نقية مثل اللوز أو جوز الهند أو الزيتون، ثم وضعه على فروة الرأس قبل الاستحمام وغسله بشامبو مخصص.

تُعتبر بيكربونات الصوديوم علاجاً فعالاً لخصائصها المقشرة. يتم تحضير عجينة من كميات متساوية من البيكربونات والماء، وضعها على فروة الرأس لمدة عشر دقائق ثم شطفها بالشامبو. يساعد تدليك شعر الطفل بزيت جوز الهند النقي قبل الغسل على تخفيف حدة القشرة لخصائصه المضادة للميكروبات التي تقلل البكتيريا الضارة، كما يحافظ على صحة فروة الرأس بتعزيز نمو الميكروبات المفيدة.

يُعرف الصبار بخصائصه المرطبة، ويمكن تدليكه على فروة الرأس لتخفيف تهيج الجلد والتقشر والجفاف والحكة. تُستخدم شامبوهات وبلسمات الصبار بشكل شائع لعلاج التهاب الجلد الدهني. يتمتع خل التفاح بخصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تخفيف حكة وتهيج فروة الرأس، ويمكن تخفيفه بكمية متساوية من الماء ووضعه على الفروة بعد الاستحمام، تركه لمدة 15 دقيقة ثم شطفه بالماء.

ينصح باستشارة طبيب متخصص قبل تطبيق أي علاج طبيعي أو دوائي على طفلك، خاصة إذا كانت القشرة شديدة أو مصحوبة بأعراض مقلقة.

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