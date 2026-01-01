تطور خطير.. تقرير إسرائيلي يتحدث عن توجه إيراني نحو الخيار النووي العسكري

القدس المحتلة/سما/

زعم تقرير بحثي إسرائيلي بوجود نقاش متزايد داخل الأوساط السياسية والاستراتيجية الإيرانية بشأن إمكانية الانتقال من سياسة البقاء عند "العتبة النووية" إلى امتلاك سلاح نووي فعلي.

ويستند هذا النقاش، بحسب التقرير، إلى تراجع فعالية منظومة الردع الإيرانية، في ظل الضربات المتتالية التي تعرض لها حلفاء طهران ووكلاؤها في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي دفع دوائر إيرانية إلى إعادة تقييم الاستراتيجية التي اتبعتها البلاد لعقود في المجال النووي.

وأشار معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن طهران تشهد في الفترة الأخيرة نقاشا أكثر عمقا وعلانية من السابق حول جدوى مواصلة سياسة «العتبة النووية»، التي شكلت أحد أبرز ملامح الاستراتيجية الإيرانية خلال العقود الماضية.

وبحسب الباحث الإسرائيلي راز زمت، فإن إيران اعتمدت لفترة طويلة على تطوير قدرات نووية وتقنية متقدمة تمكنها من الاقتراب من امتلاك السلاح النووي، مع تجنب اتخاذ الخطوة النهائية التي قد تعني الانتقال رسميا إلى مرحلة إنتاج القنبلة.

وتقوم هذه الاستراتيجية على امتلاك المعرفة والبنية التحتية والقدرات اللازمة للوصول السريع إلى السلاح النووي عند الحاجة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على هامش يسمح لطهران بتجنب العبور الفعلي إلى مرحلة امتلاك القنبلة.

إلا أن تراجع مستوى الردع الإيراني، نتيجة الأضرار التي لحقت بعدد من حلفاء طهران في المنطقة، أعاد طرح السؤال داخل إيران حول ما إذا كانت سياسة البقاء عند العتبة النووية لا تزال كافية لحماية البلاد وردع خصومها.