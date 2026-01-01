من الأسلوب الشخصي إلى هندسة الثراء.. انتقاد ثقافي للموضة المعاصرة

وكالات /سما/

في أيام مضت، كانت الأناقة تعكس شخصية مرتديها وخياراته الفردية. اليوم، يبدو المطلوب الوحيد أن تظهر الملابس مكلفة الثمن، وهذا تحول ثقافي عميق في فهمنا للموضة والأسلوب.

أصبحت صورة الثراء، وليس جودة الخامات وحدها، معيارًا فعليًا للأناقة: ألوان محايدة، معاطف بقصات نظيفة، حقائب بلا شعارات، مجوهرات بسيطة. المنصات الرقمية تعج بنصائح حول كيفية جعل الإطلالة "تبدو أغلى"، كأن هذا هو الهدف الأساسي من الملابس.

لا شك أن الجودة والحرفية مهمتان؛ معطف مصنوع بعناية يختلف عن آخر رديء التنفيذ. لكن الجودة التقنية ليست الأسلوب. إطلالة قد تكون مثالية تقنيًا وباهظة الثمن، ومع ذلك لا تقول شيئًا عن شخصية من ترتديها. الأسلوب يولد عندما تظهر المرأة داخل ملابسها، لا عندما تختفي خلف سعرها.

الحقيقة أن الأناقة الحقيقية قد تتجلى في تنورة قديمة مع قميص بسيط، أو في حذاء غير متوقع يرافق بدلة رسمية، أو في لون جريء يكسر هدوء معطف كلاسيكي. قد تظهر في حقيبة يحملها الإنسان لأنها أصبحت امتدادًا له، لا لأنها تحمل العلامة الصحيحة. الاختيار الذكي والتناقض المحسوب والتفصيل الصغير الذي يجعل الإطلالة شخصية أهم من القطعة المثالية الجاهزة.

المشكلة أن عالم الموضة اليوم بات حساسًا جدًا تجاه كلمة "رخيص": لون معين يعتبر رخيصًا، نقش يصنف مبتذلًا، حقيبة بشعار واضح تعتبر أقل رقيًا. بالمقابل، يكفي أن تكون القطعة بدرجات محايدة من جلد أو كشمير، خالية من تفصيلات واضحة، لتعتبر تلقائيًا علامة على الذوق. وهكذا تحول شكل الثراء بدون قصد إلى بديل عن امتلاك رؤية فعلية للملابس.

هذا التحول يقدم عادة كنصيحة في الأناقة: محتوى كامل عن كيفية جعل الملابس تبدو أغلى، وكأن المشكلة الأساسية أن الآخرين قد يظنون أن المرأة لم تنفق ما يكفي. السؤال لم يعد: ما الذي يناسبني؟ ما الألوان التي أحبها فعلًا؟ ما القطع التي تعبر عن شخصيتي؟ بل أصبح: ما الذي يجعلني أبدو أكثر ثراءً؟

حتى ما يسمى بالترف الهادئ، الذي بدأ كرفض منطقي للمبالغة والشعارات الكبيرة والتغير المستمر، تحول بسرعة إلى قالب جاهز: سروال واسع بقصة دقيقة، قميص أبيض، معطف بلون الجمل، حذاء بسيط، حقيبة بدون شعار. الإطلالة أنيقة بلا شك، لكنها أصبحت مألوفة إلى درجة تطرح سؤالًا محرجًا: إذا كانت كل امرأة ترتدي النسخة نفسها من "الذوق الرفيع"، فأين الأسلوب الشخصي؟

المشكلة لا تكمن في اللون البيج أو القميص الأبيض أو الحقيبة الخالية من الشعارات. تبدأ المشكلة عندما تتحول هذه العناصر من خيارات إلى قواعد ثابتة، وعندما يصبح كل ما يخرج عنها مريبًا أو أقل رقيًا. هنا تتوقف الموضة عن كونها مساحة للاختيار والتعبير، لتصبح زيًا اجتماعيًا موحدًا.

هذا يشرح أيضًا لماذا تبدو كثير من الإطلالات المعاصرة مصقولة حتى الكمال، لكنها لا تترك انطباعًا دائمًا. كل شيء صحيح رياضيًا: الطول مناسب، القصة متوازنة، الحقيبة محسوبة، الألوان متناسقة. لكن لا شيء يفاجئ، لا توجد قطعة تجذب العين، لا تفصيل يكشف عن شخصية صاحبة الإطلالة. والموضة، في أفضل حالاتها، لم تكن يومًا مجرد تمرين على تجنب الأخطاء.

صحيح أن المال لا يشتري الذوق، لكننا أصبحنا نتعامل مع الملابس التي توحي بالثراء كدليل تلقائي عليه. والحقيقة أن المال يشتري أشياء مهمة: خامات أفضل، تفصيلًا أدق، وقتًا أطول في الصناعة، وصولًا إلى تصاميم استثنائية. لكنه لا يشتري القدرة على الاختيار، ولا يشتري العين الفاحصة، ولا الفضول، ولا الشخصية.

يمكن لامرأة أن ترتدي إطلالة بآلاف الريالات ولا يتذكر الآخرون منها شيئًا بعد دقائق. وفي المقابل، قد ترتدي أخرى سترة قديمة وتنورة بسيطة وحذاءً لا ينتمي نظريًا إلى الإطلالة، لكنها تجعل الآخرين يريدون النظر مرة ثانية. ليس لأن ملابسها أغلى، بل لأنها جعلتها تخصها.

ربما حان الوقت للتوقف عن السؤال: "هل تبدو هذه الإطلالة غالية؟" فهذا سؤال ضيق جدًا على الموضة. السؤال الحقيقي هو: هل تبدو مثيرة للاهتمام؟ هل تكشف شيئًا عن صاحبتها؟ وهل كان بإمكان أي امرأة أخرى أن ترتديها بالطريقة نفسها؟

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