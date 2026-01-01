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نجمة عالمية وعائلتها

خبر : ريهانا تشارك أطفالها ذكريات الطفولة في باربادوس

الجمعة 14 أغسطس 2026 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريهانا تشارك أطفالها ذكريات الطفولة في باربادوس



وكالات /سما/

وثّقت النجمة العالمية ريهانا لحظات من حياتها العائلية برفقة أطفالها الثلاثة خلال رحلة إلى جزيرة باربادوس، حيث تقاسمت معهم أماكن من طفولتها في موطنها الأصلي.

نشرت ريهانا مجموعة صور عبر حسابها على تطبيق إنستغرام تظهر فيها برفقة ابنتها روكي آيرش وابنيها RZA وRiot في حي الطفولة الذي شهدها بعيداً عن زخم الحياة الفنية والشهرة.

كان من اللافت في الرحلة ظهور العائلة في شارع يحمل اسم "Rihanna Drive"، الذي سُمّي تكريماً للنجمة لإنجازاتها العالمية.

تعكس هذه اللحظات محاولة ريهانا الموازنة بين حياتها المهنية الحافلة وقضاء وقت مميز مع عائلتها، بتشاركهم إرثها الشخصي وجذورها في الجزيرة الكاريبية.

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