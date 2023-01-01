الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد في كتائب القسام تتهمه باحتجاز إسرائيليين

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اغتيال قائد في حركة حماس قال إنه شارك في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وكان مسؤولًا عن احتجاز عدد من الإسرائيليين الذين أُسروا ونُقلوا إلى قطاع غزة، وذلك في غارة جوية إسرائيلية شمال القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن محمد بسام مشتهى، أحد قادة كتيبة الشاطئ التابعة لحماس، اغتيل في غارة جوية استهدفته شمال قطاع غزة في 30 يوليو/ تموز الماضي.

وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن مشتهى استشهد متأثرًا بإصاباته، بعد عدة أيام من الغارة التي استهدفته.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، كان مشتهى مسؤولًا عن احتجاز عدد من الإسرائيليين الذين أُسروا خلال هجوم 7 أكتوبر، بينهم تساحي عيدان، الذي قُتل أثناء احتجازه في غزة في ديسمبر/ كانون الأول 2023، والعريف في الجيش الإسرائيلي نوعا مارسيانو، التي قُتلت في قطاع غزة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

كما قال الجيش إنه كان مسؤولًا عن احتجاز زيف برمان، وعُمري ميران، وأوري مغيديش، ونعاما ليفي، ومتان أنغريست، الذين أُفرج عنهم أو جرى إنقاذهم لاحقًا.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن مشتهى حاول خلال الأسابيع الأخيرة "دفع مخططات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل"، ولذلك جرى استهدافه في الغارة.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الشهر الماضي إلى أن الجيش الإسرائيلي كثف خلال الأشهر الماضية ما وصفه بحملة واسعة النطاق للانتقام، بهدف معلن يتمثل في ملاحقة واغتيال جميع المسلحين الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.