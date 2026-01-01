سلفيت : الاحتلال يداهم منازل مواطنين في ديراستيا ومستوطنون يقتحمون البلدة

سلفيت /سما/

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عددًا من منازل المواطنين في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، فيما اعتدت بالضرب على عدد من المواطنين، وألحقت أضرارا بممتلكات ومحتويات عدد من المنازل.

وأفاد الناشط نظمي سلمان بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ما تسبب بأضرار في الممتلكات، عُرف من بينها منزل عائلة المواطن ياسر سليمان يوسف عبد الله.

وفي السياق ذاته، اقتحم عدد من المستوطنين، صباح اليوم، بلدة ديراستيا، وتواجدوا في مقام الشيخ حسين شمال البلدة، فيما نشروا صورا ومقاطع فيديو لوجودهم في المكان عبر منصاتهم.

وتأتي مداهمات قوات الاحتلال واقتحامات المستوطنين في ظل تصاعد الاعتداءات في بلدة ديراستيا والقرى والبلدات المحيطة بمدينة سلفيت، والتي تشمل اقتحام المنازل وتفتيشها والاعتداء على المواطنين وإلحاق الأضرار بممتلكاتهم، إلى جانب تزايد تحركات المستوطنين في مناطق مختلفة من المحافظة.