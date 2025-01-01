30.2 مليون دينار أرباح شركة الاتصالات الفلسطينية في 6 أشهر

رام الله/سما/

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية/جوال، أمس، أنها حققت صافي أرباح بمقدار 30.2 مليون دينار أردني في النصف الأول من العام الحالي، ارتفاعا من 21.6 مليون دينار أردني للفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 40%.

وقالت الشركة في بيان، إن إجمالي إيراداتها بلغ 168.1 مليون دينار أردني في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بزيادة 28% من 131.8 مليون دينار أردني لنفس الفترة في العام 2025.

وقالت الشركة، إن هذه النتائج تعكس أداءً مالياً وتشغيلياً استثنائياً رغم التحديات السياسية والاقتصادية الصعبة، لتؤكد قدرة الشركة على ترسيخ كفاءتها التشغيلية بفضل مرونتها العالية، وجهود طواقمها، وكفاءة عملياتها، بما يعزز مركزها ودورها كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

وأضاف البيان، إن الشركة تواصل جهودها في رفع قدرات شبكتها في قطاع غزة رغم الظروف المفروضة.

وفي الضفة الغربية، تستمر الشركة في استعداداتها لإطلاق خدمات الجيل الرابع "4G"، إلى جانب توسيع خدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة، والحلول المالية الرقمية، وشبكة الألياف الضوئية المنزلية، بما يلبي احتياجات الأفراد ومختلف قطاعات الأعمال، ويرتقي بتجربة المشتركين من خلال بنية تحتية متطورة قادرة على قيادة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في فلسطين.