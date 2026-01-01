اليوم الوطني السعودي الـ 96 في 23 سبتمبر 2026 إجازة رسمية

وكالات /سما/

ينتظر المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية إجازة اليوم الوطني السعودي، التي تُعتبر من أهم المناسبات الوطنية، وتشهد خلالها مناطق المملكة فعاليات واحتفالات متعددة تخليداً لذكرى توحيد البلاد وتأسيس الدولة السعودية الحديثة.

يصادف اليوم الوطني السعودي للعام الحالي يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2026، الذي يوافق تاريخ 12 ربيع الآخر من السنة الهجرية 1448 هـ. يُعتبر هذا اليوم الـ 96 للاحتفال بهذه المناسبة منذ توحيد أجزاء الدولة السعودية. وتُقرّر الحكومة السعودية يوم 23 سبتمبر من كل عام كإجازة رسمية في جميع القطاعات احتفاءً بهذا الحدث الوطني المهم.

أضافت وزارة التعليم السعودية إجازة اليوم الوطني ضمن فعاليات التقويم الدراسي الرسمي للعام الدراسي 1448-1449 هـ. ستبقى التفاصيل المتصلة بمدة الإجازة وموعد عودة الطلاب للدراسة خاضعة للإعلانات الرسمية من وزارة التعليم، بالإضافة إلى أي تحديثات تُصدرها الجهات المختصة بشأن هذه المناسبة.

يرجع الاحتفال بهذه المناسبة إلى ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود. فقد صدر في تاريخ 17 جمادى الأولى 1351 هـ مرسوم ملكي تاريخي بتوحيد أجزاء الدولة السعودية تحت اسم موحد هو المملكة العربية السعودية. واختار الملك المؤسس يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ، الموافق 23 سبتمبر 1932 م، ليكون موعد إعلان توحيد المملكة وقيامها، فأصبح هذا التاريخ اليوم الوطني الذي تُحييه المملكة سنوياً منذ ذلك الحين.

شهدت مختلف مناطق المملكة في المناسبات السابقة فعاليات وطنية وثقافية وترفيهية متنوعة، تعكس اعتزاز السعوديين بتاريخ بلادهم وهويتهم الوطنية، وتستعرض الإنجازات التنموية والتقدم الذي حققته المملكة عبر القطاعات المختلفة. يُتوقع أن تشهد الاحتفالات هذا العام أيضاً مشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين في مختلف أرجاء المملكة.