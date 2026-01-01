الفنان محمد عطية ينعي والدته ويطلب من متابعيه تفهمه

وكالات /سما/

نعى الفنان المصري محمد عطية والدته عبر منصة فيسبوك، مشاركًا جمهوره بنبأ وفاتها في رسالة موجزة عبّر فيها عن حالة الحزن التي يمر بها.

كتب عطية في منشوره: «انتقلت إلى رحمة الله والدتي.. مش قادر أرد على مكالمات أو رسايل.. شكرًا لتفهمكم»، طالبًا متابعيه بتفهم ظروفه الصعبة الراهنة.

تحول المنشور سريعًا إلى دفتر عزاء، حيث بادر المقربون منه والمتابعون بتقديم العزاء له ولأسرته، مرسلين رسائل دعم ومساندة يطالبون فيها الله بالرحمة والمغفرة لوالدته والصبر لأهله.

وحرص عدد من المتابعين على التعبير عن حزنهم، موجهين كلمات مواساة من خلال تعليقات مختلفة تضمنت دعاءات لوالدته برحمة الله وسعة جناته.