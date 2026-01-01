نبات البوتس يضفي حيوية على المنزل برغم تكاليف متواضعة

وكالات /سما/

شهد نبات البوتس انتشارًا واسعًا في ديكورات المنازل خلال العام الحالي 2026، بفضل سهولة العناية به وتكاليفه المتواضعة وجماليات أوراقه المتسلقة التي تستمر في جذب الأنظار. يعرفه البعض باسم "قلب عبدالوهاب" نسبة إلى شكل أوراقه اللامعة التي تشبه قلب الإنسان.

يتميز هذا النبات بقدرته على التكيف مع أنواع مختلفة من المساحات المنزلية. يمكن وضعه في المدخل أو بجانب حوض الاستحمام أو على الطاولة الجانبية بجوار الأريكة، حيث يحول أي ركن فارغ إلى منطقة جذابة تضفي الحياة والنضارة. يتوفر منه العشرات من الأنواع التي يمكن تنسيقها معًا ضمن المساحة الواحدة.

لإنشاء ملاذ أخضر في أي زاوية من المنزل، يُنصح بتخصيص مكان يتمتع بضوء غير مباشر وإضافة كرسي بسيط وطاولة جانبية ونبات البوتس في أصيص أنيق يتناسب مع ألوان المكان. يمكن تعزيز هذا التصميم بإضافة سجادة صغيرة ووسائد وعناصر منسوجة مثل السلال الخشبية، لخلق زاوية استرخاء مريحة مناسبة للقراءة وتناول القهوة.

يمكن التعبير عن الذوق الشخصي من خلال اختيار أصص مختلفة الأشكال والتشطيبات. يُنصح بجمع أصناف متعددة من البوتس في حوض زخرفي كبير لخلق غابة داخلية صغيرة تعطي انطباعًا بالانتعاش والحيوية. عند استخدام إناءات متعددة، اختيار الألوان الملونة يضيف طابعًا مرحًا بشرط الحفاظ على تناسق لوني يتماشى مع ديكور المنزل.

يعتبر الحمام من أكثر الأماكن ملاءمة لهذا النبات، نظرًا لحبه للرطوبة. يمكن وضعه على أحد الرفوف أو في آنية معلقة أو على منضدة الزينة، حيث تتناقض الأوراق الخضراء النابضة بالحياة بشكل جميل مع البلاط والأدوات. يمكن إقران البوتس مع نباتات أخرى محبة للرطوبة مثل السرخس لتحسين الإطلالة العامة.

يمكن جعل النبات جزءًا من ديكور الجدران باستخدام تعريشة أو حوض معلق على الحائط يسمح للنبات بالنمو بحرية. هذا يحولها إلى نقطة محورية بارزة في الديكور، خاصة عند وضعها في المدخل أو غرفة المعيشة. التقليم الخفيف والمنتظم يقطع شوطًا طويلًا في الحفاظ على مظهره المميز، كما يمكن استخدام دبابيس تثبيت شفافة لتوجيه السيقان المتدلية حسب الرغبة.

يمكن إدراج النبات في ديكور المكتب المنزلي لرفع المعنويات خلال ساعات العمل الطويلة، مع ضرورة اختيار أصيص أنيق. يُفضل اختيار أنواع تتحمل الإضاءة المنخفضة إذا كانت طاولة المكتب في مكان لا يتلقى ضوءًا كافيًا. ينبغي تنسيق الأصيص مع مستلزمات المكتب لناحية الألوان لإحداث توافق بصري.

في المطبخ، يمكن وضع نبات البوتس على حافة النافذة أو على الرف لسهولة الوصول إليه. اختيار مكان يتعرض لضوء الشمس غير المباشر يساعد على ازدهاره، ويمكن الجمع بينه وبين زراعة الأعشاب للحصول على ديكور مبهج وعملي معًا. استخدام أصص متطابقة يحافظ على مظهر متماسك ومنسق.

يعطي مدخل المنزل الانطباع الأول عن الذوق الفني لضيوفك، والبوتس خيار مثالي للعنصر الترحيبي الأول. يمكن إقرانه بمرآة أو عمل فني لخلق أجواء دافئة ومرحبة بالزوار، مما يظهر الاهتمام بالنباتات والتزيين.

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