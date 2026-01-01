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زلزال في تل أبيب.. إعلام إسرائيلي يتحدث عن "هزيمة تاريخية" لواشنطن وتعاظم قوة إيران

الجمعة 14 أغسطس 2026 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زلزال في تل أبيب.. إعلام إسرائيلي يتحدث عن "هزيمة تاريخية" لواشنطن وتعاظم قوة إيران



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحرب مع إيران قد تُسجل في التاريخ باعتبارها واحدة من أكبر الإخفاقات الاستراتيجية التي تعرضت لها الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرة إلى أن تداعياتها تجاوزت حدود المواجهة العسكرية لتترك آثاراً عميقة على صورة الردع الأمريكية.

وذكرت صحيفة هارتس العبرية أن الولايات المتحدة خرجت من هذه الحرب وهي تواجه انتقادات واسعة، معتبرة أن حجم الضرر الاستراتيجي الذي لحق بها يفوق في بعض جوانبه ما خلفته حرب فيتنام من تداعيات على مكانتها الدولية.

و قالت صحيفة "هآرتس" ان تقديرات استخبارية اسرائيلية تفيد بأن واشنطن قد تتجنب مستقبلاً اللجوء إلى القوة العسكرية لفرض إرادتها، بعد ما اعتُبر إخفاقاً في تحقيق أهدافها خلال المواجهة الأخيرة.

من جهتها، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن حالة من الذهول بين مسؤولين إسرائيليين إزاء سرعة تعافي القدرات العسكرية الإيرانية، رغم الضربات التي تعرضت لها خلال الحرب.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يرصد تحولاً متسارعاً ومفاجئاً في مستوى التهديد الذي تمثله الصواريخ الباليستية الإيرانية، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة داخل الأوساط الأمنية والعسكرية في إسرائيل.

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