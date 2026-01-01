أستون مارتن تطرح ثلاث نسخ حصرية من DB12 S بألوان مميزة

وكالات /سما/

مونتيري/سما- تشارك شركة أستون مارتن البريطانية في أسبوع مونتيري للسيارات الجاري بثلاث نسخ حصرية من سيارتها DB12 S، صُممت بمناسبة احتفالات الذكرى الـ 75 لمسابقة بيبل بيتش كونكور ديليغانس المرموقة.

جاءت النسخ الثلاث الجديدة من إبداع قسم Q by Aston Martin المتخصص بالتخصيصات الفاخرة، وتحمل كل واحدة منها هوية بصرية متميزة تستحضر تراث الشركة السباقي. فيما يتعلق بالطلاء، تأتي السيارات الثلاث بلون أسود كربوني موحد على الهيكل الخارجي، لكن شبكها الأمامي وتفاصيلها تختلف: الأولى (VMF 63) تزينها لمسات حمراء زاهية، والثانية (VMF 64) تحمل تفاصيل صفراء، بينما الثالثة (VMF 65) تتألق برسومات زرقاء.

استوحت أستون مارتن هذه النسخ الخاصة من ثلاث سيارات DB2 كلاسيكية صُنعت عام 1950 للمشاركة في سباق لومان 24 ساعة الشهير، حيث تميزت كل منها بلون مختلف للشبك الأمامي. على الهيكل الخارجي، تتسم النسخ الجديدة بشفرات ملونة للشبك الأمامي ورسومات دائرية تحمل الرقم 75 على الأجنحة، بالإضافة إلى أجزاء جانبية من ألياف الكربون المطلية وأيروبليد خلفي مصنوع من ألياف الكربون يعكس تصميم السلف التاريخي.

في الداخل، أضاف قسم Q لمسات فنية تعكس الاهتمام بالتفاصيل: خياطة متباينة تتناسب مع لون كل نسخة، وشعار أستون مارتن مطرز بألوان مميزة، بالإضافة إلى رسم صغير لسيارة DB2 على مسندات الرأس الأمامية ورموز الذكرى الـ 75 على ظهور المقاعد الخلفية. كما تشمل مواد التشطيب الداخلية زر تشغيل دوار مطلي وأطراف ملونة لمقابض ناقل السرعات خلف المقود، إلى جانب لوحات باب خاصة تحمل الرقم 75 وتشير إلى السيارات الأصلية من الستينيات.

قال فيتوريو غابا، رئيس قسم Q في أستون مارتن: "جاء تطوير هذه السيارات احتفاءً بهذه المناسبة المهمة، ونأمل أن تكون النسخ الخاصة تكريمًا لائقًا للحدث الاستثنائي." وتشارك الشركة في عدة فعاليات خلال الأسبوع، منها فعالية "The Quail, A Motorsports Gathering" يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس، وتجمع "Astons On The Avenue" يوم الأربعاء 12 أغسطس بمدينة كارمل باي ذا سي.

بالإضافة إلى النسخ الخاصة من DB12 S، ستعرض أستون مارتن نسخة حصرية من سيارتها Vanquish 25 Special Edition، التي طورها قسم Q بمناسبة مرور 25 عامًا على الإطلاق الأول لسيارة V12 Vanquish الأصلية. وستكون النسخ المحدودة من Vanquish 25 تعكس تفاصيل التصميم الأصلي وموصفاتها عند ظهورها للمرة الأولى.

يستمر أسبوع مونتيري للسيارات 2026 من 7 إلى 16 أغسطس على ساحل شبه جزيرة مونتيري بكاليفورنيا، وشهدت مشاركة أستون مارتن انطلاقتها يوم الأربعاء 12 أغسطس. وستضم فعاليات الأسبوع مجموعات نادرة وكلاسيكية وخارقة من السيارات، إلى جانب سيارات هايبركار الحديثة التي تعكس تطور الصناعة والتراث السباقي العريق.

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