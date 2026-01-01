بايك تطرح BJ40 برو في السعودية بـ 157 ألف ريال

وكالات /سما/

طرحت شركة بايك سيارتها BJ40 برو رسميًا في السوق السعودي خلال حفل إطلاق نظمته مع وكيلها بترومين في مدينة جدة، حيث عرضتها إلى جانب موديلات أخرى من الشركة كسيارتي BJ60 و BJ30.

تبدأ أسعار الفئة الأساسية من السيارة المسماة "هنتر" موديل 2027 من 157.539 ألف ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتعتمد على محرك توربيني سعة 2.0 لتر ينتج قوة قدرها 241 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 386 نيوتن متر، متصلًا بناقل حركة أوتوماتيكي من شركة ZF بثماني سرعات وتجهيز نظام دفع رباعي.

تبلغ سعة خزان الوقود في BJ40 برو 85 لترًا وتستهلك بنزين 95 أوكتان، وتتسم بأبعاد خارجية تصل إلى 4.79 متر طولًا و 1.94 متر عرضًا و 1.895 متر ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات طولها 2.76 متر، وتوفر خلوصًا أرضيًا يبلغ 22 سنتيمترًا على الأقل وقدرة على خوض المياه بعمق يصل إلى 75 سنتيمترًا.

تتميز السيارة بزوايا اقتراب ومغادرة تبلغ 36 درجة و 31 درجة على التوالي، وتأتي بخمسة أبواب وخمسة مقاعد مع نظام تعليق أمامي مستقل ثنائي الوصلات بنوابض حلزونية وتعليق خلفي غير مستقل متعدد الوصلات.

جهزت بايك سيارتها بنظام توجيه كهربائي DP-EPS وفرامل انتظار إلكترونية، فضلًا عن جنوط ألمنيوم وإطارات بقياس 265/65 R17 وإطار احتياطي كامل الحجم مثبت في الجزء الخلفي، مع إمكانية الحصول على جنوط تبلغ قياساتها 18 بوصة ضمن التجهيزات الاختيارية.

يشمل التصميم الخارجي أبوابًا بدون إطار معدني وقفصًا حمائيًا ضد الانقلاب وإضاءة LED وعتبة جانبية كهربائية بخاصية منع الانحشار، إلى جانب فتحة سقف بانورامية وحامل للسقف المعدني.

على الصعيد الداخلي، تتضمن BJ40 برو شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة وشاشة وسطية بقياس 12.8 بوصة، بينما توفر فئة Conqueror الأعلى شاشة إضافية بنفس القياس للراكب الأمامي، مع توفر مقاعد جلدية أو من مايكروفايبر قابلة للتعديل كهربائيًا ومزودة بخاصيات التدفئة والتهوية والتدليك للمقاعد الأمامية.

يتضمن نظام الترفيه والصوت منظومة Infinity بـ 12 سماعة إضافية وسماعة واحدة مركزية، مع نظام متطور لإلغاء الضوضاء النشط يعزز تجربة الاستماع داخل المقصورة.

حشدت بايك في BJ40 برو مجموعة شاملة من أنظمة السلامة والمساعدة، منها نظام مراقبة النقطة العمياء والتحذير من مغادرة المسار مع قدرة المساعدة على البقاء داخل المسار، إلى جانب نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ والمساعدة في الازدحام المروري وتغيير المسار والتحذير والكبح عند اكتشاف حركة مرور متقاطعة خلف السيارة، مع مثبت سرعة تكيفي ومجموعة شاملة من أنظمة المساعدة المتكاملة أثناء القيادة.

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