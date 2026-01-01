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الذكاء الاصطناعي

خبر : مؤسس أبحاث الذكاء الاصطناعي: واشنطن غير مستعدة لمخاطر التقنية

الجمعة 14 أغسطس 2026 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسس أبحاث الذكاء الاصطناعي: واشنطن غير مستعدة لمخاطر التقنية



وكالات /سما/

ظهر جيفري هينتون، الباحث البارز والملقب بـ"مؤسس الذكاء الاصطناعي"، ضيفاً على برنامج "ذا ليد" على قناة CNN، حيث وجّه انتقادات حادة إلى قدرة الحكومة الأمريكية على التعامل مع المخاطر المتزايدة لهذه التكنولوجيا الناشئة.

وأجاب هينتون على أسئلة المذيع فيل ماتينغلي حول استعداد القيادات والمسؤولين الحكوميين لمواجهة التهديدات المحتملة من تطور الذكاء الاصطناعي، فأعرب عن تشاؤمه إزاء الموقف الحالي. وقال: "لا أعتقد أن الحكومة الأمريكية الحالية قادرة على التعامل معه. أظن أنها ستسيء إدارة الأمر وتتسبب في فوضى، تماماً كما فعلت في العديد من القضايا الأخرى."

يأتي تحذير هينتون في وقت يشهد تسارعاً متزايداً في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أثار هذا النمو السريع اهتماماً متجدداً من قبل صانعي السياسات والخبراء حول الحاجة إلى تنظيمات فعّالة وإطارات قانونية تحد من المخاطر المحتملة. يركز الكثير من النقاش على القدرة على توازن الابتكار التكنولوجي مع تدابير الأمان والحماية الكافية.

يُعتبر هينتون من أهم الصوات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث ساهم في تطوير الشبكات العصبية العميقة التي شكلت أساساً لكثير من التطبيقات الحديثة في هذا المجال. وينضم موقفه إلى تحذيرات متكررة من باحثين وخبراء آخرين حول ضرورة وضع آليات رقابة أقوى على تطور واستخدام هذه التقنيات.

#الذكاء الاصطناعي #الولايات المتحدة #السياسات التنظيمية

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