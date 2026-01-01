رونالدو ورودريغيز يُتمّان مراسم الزواج المدني في البرتغال

وكالات /سما/

كاشكايش/سما- أتمّ لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفيقته جورجينا رودريغيز مراسم زفافهما المدني، حيث استعرضا خاتما الزفاف عقب انتهاء الحفل في مدينة كاشكايش الساحلية بالبرتغال.

يأتي هذا الزواج بعد علاقة استمرت 10 سنوات بين الثنائي، بدأت حين التقيا في مدريد خلال فترة لعب رونالدو مع فريق ريال مدريد. وأعقب الإعلان عن الزواج عاماً كاملاً على إعلان خطوبتهما.

وبحسب الفريق الإعلامي لرونالدو، فإن حفل الزفاف الفعلي سيُقام في الأيام المقبلة. وفي سابقة طريفة، أقيم حفل زفاف لزوجين عاديين قبل أيام بحضور حشود من الصحافيين والمعجبين الذين اعتقدوا أنهم يشهدون حفل زفاف رونالدو ورودريغيز.

يلعب رونالدو حالياً لصالح فريق النصر السعودي، وحقق مؤخراً إنجازاً تاريخياً بأن أصبح أول لاعب يسجل أهدافاً في 6 نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم.

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