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يديعوت : واشنطن تبلغ اسرائيل بموافقتها على استئناف الاغتيالات ضد اعضاء حماس في قطاع غزة

الجمعة 14 أغسطس 2026 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : واشنطن تبلغ اسرائيل بموافقتها على استئناف الاغتيالات ضد اعضاء حماس في قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة عزمها مواصلة استهداف عناصر حركة حماس الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، إلى جانب التعامل عسكرياً مع أي تهديدات جديدة تعتبرها قائمة أو محتملة مستقبلاً.

وبحسب المصدر، فإن واشنطن تتفهم الموقف الإسرائيلي وتوافق عليه، مشيراً إلى أنه تقرر تعزيز مستوى التنسيق بين الجانبين عبر المقر الأميركي في كريات جات.

وفي سياق متصل، أفادت الصحيفة بأن ملف تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية سيكون من أبرز القضايا المطروحة خلال الزيارة المرتقبة للمسؤول الأميركي كوشنر إلى إسرائيل.

وأضافت أن المسؤول الأميركي يعتزم بحث التطورات الأخيرة في بلدة قصرة جنوب نابلس، بعد تقارير عن هجمات نفذها مستوطنون استهدفت منازل لفلسطينيين يحمل بعض أصحابها الجنسية الأميركية، في ظل تزايد الانتقادات الدولية للاعتداءات التي تشهدها الضفة الغربية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً، وسط استمرار الاتصالات والتنسيق الأمني بين واشنطن وتل أبيب بشأن الأوضاع الأمنية في غزة والضفة الغربية.

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