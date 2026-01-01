الموز قبل التمرين.. مصدر كربوهيدرات وطاقة فورية للعضلات

وكالات /سما/

يُعدّ الموز من أكثر الخيارات الموصى بها من قبل خبراء التغذية الرياضية، لما يوفّره من طاقة سريعة وفعّالة قبل ممارسة التمارين الرياضية. يجمع هذا الفاكهة بين خصائص غذائية متوازنة تدعم الأداء البدني وتحسّن من القدرة على التحمّل.

تكمن أهمية الموز في احتوائه على كربوهيدرات معقدة سهلة الهضم، إلى جانب محتوى عالٍ من البوتاسيوم والفيتامينات الضرورية لعمل العضلات بكفاءة. وتوفّر موزة متوسطة الحجم، التي تزن نحو 118 غراماً، مجموعة شاملة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم قبل بذل مجهود بدني.

عند القيام بالتمارين الرياضية، يفقد الجسم كميات من السوائل والأملاح المعدنية عبر التعرّق، وهنا يأتي دور البوتاسيوم الموجود بكثرة في الموز. يعمل هذا المعدن الأساسي على الحفاظ على توازن الإلكتروليتات في الجسم، وهي العملية الحيوية التي تدعم الأداء البدني وتسهم في تعويض جزء من المعادن المفقودة أثناء الرياضة.

بالإضافة إلى ذلك، توفّر الكربوهيدرات الموجودة في الموز طاقة فورية للجسم، ما يسمح بممارسة التمارين بكفاءة أعلى والحفاظ على الأداء الرياضي المستدام. وتجعل سهولة تحضير الموز وخفة وزنه خياراً مثالياً كوجبة خفيفة سريعة قبل التوجه إلى صالة الرياضة أو ممارسة أي نشاط بدني.

وتجدر الإشارة إلى أهمية استشارة طبيب متخصص قبل إدخال أي تغييرات غذائية جديدة تتعلق بالتغذية الرياضية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة قد تتطلب نظاماً غذائياً مخصصاً.