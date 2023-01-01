ملجأ نسائي بـ 500 مليون دولار يثير احتجاجات سكان نيويورك

وكالات /سما/

نيويورك/سما- أثار ملجأ Project Renewal الواقع في منطقة أبر ويست سايد بمدينة نيويورك الأمريكية موجة احتجاجات من السكان منذ افتتاحه في مايو الماضي، إذ اتهموا المرفق بالتسبب في تفاقم مشاكل اجتماعية وأمنية في الحي، بما فيها انتشار تعاطي المخدرات والتعري في الأماكن العامة والمشاجرات اليومية بجوار ملعب شهير مخصص للأطفال.

يستقبل الملجأ الموجود في العنوان 537 ويست ستريت 59 حوالي 200 امرأة يعانين من الإدمان على العقاقير والأمراض العقلية الحادة، وكان من المخطط له أن يضم عيادة صحية متكاملة على الموقع ذاته. غير أن العيادة لم تشرع أبوابها للتشغيل حتى الآن، وهو ما أثار استياء السكان الذين يرون أن غياب الخدمات الصحية يفاقم الأوضاع الأمنية في الحي.

أورد سكان من المنطقة لصحيفة نيويورك بوست شهادات مثيرة عن الفوضى المحيطة بالملجأ، قالوا فيها إنهم شاهدوا أشخاصًا يحقنون أنفسهم بالعقاقير ويتقيؤون داخل ملعب الأطفال المجاور، وأن محاقن للمخدرات عُثر عليها منثورة في الحديقة. كذلك لاحظ سكان نزيلات من الملجأ وهن عاريات أو يقمن مخيمات مؤقتة على الأرصفة دون مأوى مناسب.

أفادت معلمة تعمل في إحدى المدارس القريبة بأن مدرستها اضطرت لنقل حصص التربية الرياضية والأنشطة الخارجية إلى ملعب بعيد عن المنطقة، وذلك بسبب ما وصفته بالفوضى والتهديدات الأمنية، مؤكدة أن وجود الأطفال في المكان أصبح غير آمن للإطلاق.

روت ستايسي ليفتون، التي تسكن المنطقة منذ 17 سنة، حوادث صادمة شهدتها بنفسها بما فيها مشاهد نساء يتشاجرن في الشارع، وامرأة تجلس على الرصيف تحقن نفسها بالعقاقير وتفقد الوعي بعد ذلك مباشرة. أضافت ليفتون أن سيارات الإسعاف تُستدعى إلى الملجأ في بعض الأيام ما يصل إلى أربع مرات، وأنها شاهدت امرأة تقضي ساعات متواصلة خارج الملجأ وهي بلا بنطال أو ملابس داخلية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

وصرحت ليفتون بأن موظفي الملجأ طلبوا منها الاتصال برقم الطوارئ 911 عندما أخبرتهم عن مخاوفها الأمنية، وهو ما فسرته على أنه دلالة على عجز الملجأ عن التعامل مع الأزمات. وأكدت أن النساء في حاجة ماسة إلى منشآت متخصصة للإقامة العلاجية وليس إلى مرافق إيواء عادية فحسب.

تلقت عضوة مجلس مدينة نيويورك جيل بروير عشرات الشكاوى الرسمية من السكان بشأن الملجأ، واجتمعت مؤخرًا مع إدارة Project Renewal وقسم الخدمات الاجتماعية بالمدينة لبحث سبل معالجة المشاكل المتراكمة. طرحت بروير احتمالية إعادة تقييم معايير قبول النزيلات بحيث تشمل نساءً تحتاج احتياجاتهن الصحية إلى درجة أقل حدة من الحالات الحالية.

شددت بروير على أهمية معرفة موعد افتتاح العيادة المرفقة بالملجأ، وقالت إن تأخر فتحها "يشكل مشكلة حقيقية" في الوضع الحالي. من جانبها، أوضحت إدارة الخدمات الاجتماعية بالمدينة أن العيادة لا تزال تنتظر موافقات من جهات حكومية عليا قبل بدء العمليات.

كشفت السجلات المالية العامة أن منظمة Project Renewal استلمت ما يقرب من 104 ملايين دولار من المنح الحكومية خلال السنة المالية 2025 وحدها. وكانت الخطط الأصلية للملجأ تتضمن عيادة بمساحة 1,500 قدم مربع مخصصة لتقديم الرعاية الطبية الأولية والخدمات النفسية والسلوكية وعلاجات متعددة موجهة للنزيلات وأفراد المجتمع المحلي على حد سواء.

لم ترد منظمة Project Renewal على استفسارات صحيفة نيويورك بوست بشأن الأوضاع والتطورات الحالية. في السياق ذاته، قدمت مجموعة ناشطة تدعى Friends of Ederle Playground في عام 2023 طلبًا رسميًا لإدارة التحقيقات في المدينة بفتح تحقيق شامل حول العقد الحكومي الذي منح للملجأ، وقيمته 500 مليون دولار، وينسحب على مدى أربعين سنة قادمة. وقد تم منح هذا العقد الضخم في الأشهر الأخيرة من ولاية بيل دي بلاسيو رئيس البلدية السابق.