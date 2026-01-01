محفظة كونتكت التمويلية تنكمش 7% في الربع الثاني إلى 18.9 مليار جنيه

وكالات /سما/

شهدت محفظة مجموعة كونتكت المالية القابضة انكماشًا بنسبة 7% خلال الربع الثاني من 2026، لتسجل 18.9 مليار جنيه مقابل 20.3 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق.

انهار صافي الربح المجمع للمجموعة بنسبة حادة بلغت 54%، محققًا 29 مليون جنيه مقابل 64 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2025. وانخفض إجمالي الدخل التشغيلي المجمع 8% إلى 655 مليون جنيه من 715 مليون جنيه.

تراجع العائد السنوي على متوسط حقوق الملكية إلى 3.1% في الربع الثاني من 7.3% في الفترة المقارنة، معكسًا ضغوطًا على ربحية رأس المال.

قطاع التمويل واجه تحديات أكثر حدة: هبط الدخل التشغيلي 16% إلى 513 مليون جنيه، وانخفض صافي الربح بنسبة صادمة بلغت 95% إلى 3 ملايين جنيه مقابل 62 مليون جنيه في الربع الثاني من 2025.

على النقيض، حقق قطاع التأمين تعافيًا قويًا. ارتفعت إجمالي الأقساط التأمينية 16% إلى 946 مليون جنيه، وصعدت إيرادات التأمين 34% إلى 947 مليون جنيه. قفز صافي ربح القطاع بنسبة 295% إلى 31 مليون جنيه من 8 ملايين جنيه، مع ارتفاع الدخل التشغيلي 38% إلى 143 مليون جنيه.

أرجعت المجموعة تعافي قطاع التأمين إلى الخروج من الخسائر التي سجلتها في الربع الأول، وإعادة تحقيق الربحية في دخل الاكتتاب. واستمرت المجموعة في تطبيق إعادة التسعير وتشديد معايير الاكتتاب وتعزيز إدارة المطالبات.

على صعيد النصف الأول من 2026، ارتفعت التمويلات الجديدة 16% إلى 5.9 مليار جنيه، فيما تضاعف التمويل الرقمي إلى 1.1 مليار جنيه. زادت أعمال منصة تمويل الشركات 52% إلى 2 مليار جنيه، وارتفع صافي إيرادات نقل المحافظ خارج الميزانية 101% إلى 761 مليون جنيه.

ارتفعت إيرادات التأمين في النصف الأول 38% إلى 1.8 مليار جنيه، بينما تصاعد دخل الاستثمارات 71% إلى 200 مليون جنيه.

وسّعت كونتكت توسعها الرقمي بشكل ملحوظ: تجاوزت قيمة المعاملات عبر تطبيق "Now Contact" مليار جنيه خلال النصف الأول، مع 2.5 مليون تحميل و1.6 مليون مستخدم مسجل. معالج الذكاء الاصطناعي الخاص بها تولى 68% من طلبات تمويل السيارات، مع توسع في استخدام هذه التقنيات في الائتمان وإدارة المخاطر والعمليات التشغيلية وخدمة العملاء.

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