باريس سان جيرمان يحقق لقبًا أوروبيًا ويضاهي إنجاز ريال مدريد

وكالات /سما/

سالزبورغ/سما- فاز نادي باريس سان جيرمان بكأس السوبر الأوروبية بعد انتصاره على أستون فيلا بنتيجة 2-1 مساء الأربعاء 12 آب/أغسطس 2026 في مواجهة أقيمت بمدينة سالزبورغ بالنمسا.

افتتح خفيتشا كفاراتسخيليا التسجيل لصالح النادي الفرنسي في الدقيقة 20، بعد تمريرة من زميله ديزريه دوي، ليسدد الجورجيني كرته من داخل منطقة الجزاء مباشرة في الشباك.

تمكن براين مادجو من تعديل النتيجة لصالح أستون فيلا في الدقيقة 45 بعدما استقبل تمريرة عرضية دقيقة من جون ماكجين وسددها برأسه في الزاوية العليا اليسرى للمرمى.

أعاد ديزريه دوي التقدم لفريقه بهدف في الدقيقة 61 بعد تمريرة من عثمان ديمبلي، إلا أن حكم الفيديو المساعد تدخل قبل احتساب الهدف، فيما احتفل دوي بالهدف قبل تأكيده من قبل حكم المباراة الصومالي عمر عبد القادر.

بهذا الفوز، عادل باريس سان جيرمان الرقم القياسي الذي سجله فريق ريال مدريد الإسباني، والذي كان النادي الوحيد الذي تمكن من الفوز بلقبي السوبر الأوروبية على التوالي في عامي 2016 و2017.

تجمع كأس السوبر الأوروبية بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل دوري يوروبا ليغ الأوروبي. تأهل باريس سان جيرمان عبر فوزه على أرسنال بركلات الترجيح في نهائي دوري الأبطال، فيما أحرز أستون فيلا الحق في المشاركة بعد سحقه فريق فرايبورغ الألماني 3-0 في نهائي يوروبا ليغ.

يعد هذا الإنجاز نسخة ثانية متتالية للنادي الفرنسي في البطولة القارية الأرفع تصنيفًا بعد فوزه على توتنهام الموسم الماضي في مباراة حسمتها ركلات الترجيح.

يرفع اللقب الجديد رصيد باريس سان جيرمان من الألقاب القارية إلى خمسة: لقبان في دوري أبطال أوروبا، ولقب في كأس الكؤوس الأوروبية، ولقبان في السوبر الأوروبية.

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