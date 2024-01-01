جورج وسوف يعود بكليب جديد بعد غياب دام عامين

وكالات /سما/

يعود المطرب اللبناني جورج وسوف للواجهة الفنية بعد غياب دام عامين، بطرح كليب موسيقي جديد بعنوان "طمني عالحبايب"، في خطوة تُنهي فترة من الصمت الفني عن الفنان.

وتأتي هذه العودة بعد آخر أعماله الموسيقية، وهي أغنية "رقصة إسباني" التي أطلقها في الصيف من عام 2024، وحظيت بإقبال جماهيري واسع ونسبة مشاهدات مرتفعة عند طرحها. وقدّمت تلك الأغنية نكهة إيقاعية مميزة، حيث جاءت من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى، بينما قام بإخراج كليبها المخرج جاد شويري.

وتعكس عودة وسوف الآن حضوره المتجدد في المشهد الموسيقي العربي بعد فترة من الانقطاع عن الطرح، لتؤكد استمراره في إنتاج الأعمال الفنية التي استحوذت على اهتمام متابعيه عبر السنوات الماضية.

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