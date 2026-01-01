معتصم النهار ينهي تصوير مسلسله "أنا أنت.. أنت مش أنا" بعد تجربة فريدة

وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلن الفنان معتصم النهار انتهاء عملية تصوير المسلسل الدرامي "أنا أنت.. أنت مش أنا"، وهي مسيرته الأولى في الدراما المصرية، وذلك في صباح اليوم الأربعاء من داخل إحدى استوديوهات التصوير بالقاهرة.

وصرّح النهار عن انطباعاته حول هذه التجربة الجديدة قائلًا: "رحلة تعبنا فيها، راهنّا عليها، وحاولنا بكل طاقتنا نعمل مشروع مختلف فعلًا.. 15 حلقة بتحكي عن التطور والمستقبل بطريقة جديدة، وتجربة أعتقد إنها ما انعملت بالشكل من قبل في الدراما العربية". ويأتي هذا المسلسل ليوسع آفاق معتصم الفنية بعد نجاحه في المجالات السينمائية السابقة.

أشار المخرج أحمد محمود أبو زيد إلى أن عنوان العمل قد يبدو غريب المعنى للبعض، لكن حين عرض المسلسل سيتضح السبب خلف اختياره. وأضاف أن السيناريو والحوار اكتملا قبل انطلاق التصوير بفترة طويلة، وأن الفكرة الأساسية للعمل قدمها أخوه كريم أبو زيد، وأعجب بها لأنها معاصرة ولم تُطرح من قبل في الأعمال الدرامية، إذ تركز على استكشاف عالم الميتافيرس وتفرعاته الحديثة.

بموازاة انتهاء تصويره للمسلسل الدرامي، يستعد معتصم النهار لدخول السينما المصرية عبر فيلمين متتاليين. الأول بعنوان "نصيب" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين، وقد انتهت فرقة الإنتاج من تصويره مؤخرًا، وينتظر عرضه في دور السينما خلال الفترة المقبلة.

أما الفيلم الثاني، فهو بعنوان "حين يكتب الحب"، وما زالت عملية تصويره جارية حتى الآن، ويشاركه البطولة مجموعة من النجوم الفنانين منهم أحمد الفيشاوي، وإلهام شاهين، وجميلة عوض، وشيري عادل، ومحسن محيي الدين، والممثلة السورية سارة بركة، وإلهام صفي الدين، ونانسي صلاح، وشريف حافظ، وآخرون. الفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات وإخراج محمد هاني.

تتمحور أحداث الفيلم حول عدة قصص إنسانية متعددة تستعرض مختلف جوانب العلاقات العاطفية والمشاعر المتضاربة المرتبطة بها، إلى جانب التحديات والصراعات الداخلية التي يخوضها أبطال القصة عبر مسارات سينمائية متشابكة.