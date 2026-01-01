بلاك روك: تشديد سياسة بنك اليابان شرط لاستقرار الين

وكالات /سما/

طوكيو/سما- أكد ريك ريدر، كبير مسؤولي استثمارات الدخل الثابت العالمية في شركة بلاك روك للاستثمارات، أن تعافي الين الياباني لا يمكن أن يعتمد على التدخلات الحكومية في سوق الصرف وحدها، بل يتطلب تشديداً نقدياً حقيقياً من بنك اليابان.

وأشار ريدر في حديث لقناة بلومبرج إلى أن الحكومة اليابانية لا تستطيع الاعتماد على التدخلات المباشرة في أسواق الصرف كحل دائم لمشكلة ضعف الين، موضحاً أن هذا النهج لم يثبت فعاليته على المدى الطويل.

ودعا إلى ضرورة اتخاذ بنك اليابان موقفاً أكثر تشدداً في سياستته النقدية، بما يتضمن رفع أسعار الفائدة، وذلك كي يشعر المستثمرون أن المؤسسة النقدية جادة في دعم قيمة العملة الوطنية والحفاظ عليها.

وتعكس الضغوط على الين واقعاً اقتصادياً صعباً: فقد اقتربت العملة اليابانية هذا الأسبوع من مستوى 160 ياناً للدولار الواحد، وهو ما يضعها قرب أدنى مستوياتها منذ أربعة عقود، مما يدلل على محدودية تأثير السياسات الحكومية في ظل استمرار فارق أسعار الفائدة لصالح الدولار الأمريكي.

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