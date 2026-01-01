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كرة القدم السعودية

خبر : الأهلي يخطف الفوز من الدرعية بهدف سبيرتسيان

الجمعة 14 أغسطس 2026 07:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأهلي يخطف الفوز من الدرعية بهدف سبيرتسيان



وكالات /سما/

الرياض/سما- انتصر فريق الأهلي على مضيفه الدرعية بهدف نظيف في مباراة افتتاحية ضمن الجولات الأولى لدوري روشن السعودي، مساء الخميس 13 آب/أغسطس في الرياض.

سجل لاعب الوسط الجديد إدوارد سبيرتسيان، الأرميني الجنسية، الهدف الوحيد في الدقيقة 25 من داخل منطقة الجزاء، ليمنح فريقه بقيادة المدرب الهولندي مارينو بوسيتش الفوز الأول.

على الرغم من تفوق الأهلي في النتيجة، أظهرت الإحصائيات هيمنة الدرعية في السيطرة على مجريات اللقاء. استحوذ الفريق الصاعد حديثًا، برئاسة المدرب البرتغالي برونو لاج، على الكرة بنسبة 58 بالمئة مقابل 42 بالمئة للضيوف.

سدد الدرعية 18 تسديدة إجمالية مقابل 15 للأهلي، بينما تعادل الطرفان في عدد الفرص المحققة باثنتين لكل منهما. غير أن الأهلي تفوق في دقة التسديدات الموجهة نحو المرمى برصيد 7 تسديدات مقابل 3 فقط للدرعية.

في جانب التمريرات، أكمل لاعبو الدرعية 402 تمريرة، فيما نجح الأهلاويون في إيصال 316 تمريرة.

منح موقع "سوفا سكور" العالمي سبيرتسيان أعلى تقييم فردي في المباراة بـ 8.4 درجة من 10. وحصل أقرب منه من صفوف الأهلي على تقييم بـ 7.8 درجة. من جانب الدرعية، حقق حارس مرماها البوسني نيكولا فاسيلج أعلى تقييم بـ 7.4 درجة.

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#كرة القدم #الأهلي السعودي #دوري روشن

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