موجة حر صيفية حتى الإثنين.. تحذيرات من التعرض المباشر للشمس

وكالات /سما/

تواصل المناطق الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948 وشرقي الخط الأخضر موجة حر صيفية متواصلة تمتد حتى يوم الإثنين، مع درجات حرارة تظل أعلى من معدلاتها السنوية، وسط تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن مخاطر الحر والتعرض المطول للشمس.

ويسود اليوم الجمعة طقس صيفي اعتيادي وحار نسبيًا إلى حار خلال ساعات الظهيرة، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الدرجات أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. وتكون الأجواء أكثر انتعاشًا مساءً وليلاً، خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات.

أما يوم السبت فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار نسبيًا في المناطق الجبلية، وحار بشكل واضح ملموس في المناطق السهلية والساحلية. وتصبح الأجواء ليلاً منعشة ولطيفة في المرتفعات الجبلية.

ويشهد يوم الأحد انخفاضًا طفيفًا آخر على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة، لا سيما في المناطق السهلية والساحلية خلال ساعات الظهيرة. وتميل الأجواء ليلاً إلى الانتعاش واللطافة في المناطق الجبلية والاعتدال النسبي في المناطق الساحلية والسهلية.

ويستمر الطقس على حاله تقريبًا يوم الإثنين، مع أجواء صيفية حارة نهارًا، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية العامة، فيما تميل الأجواء ليلاً إلى الاعتدال والانتعاش النسبي.

وتكون الرياح خلال هذه الأيام جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحيانًا، فيما يتوقع أن يكون البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأطلقت جهات الأرصاد الجوية تحذيرات عاجلة من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خصوصًا في الفترة الزمنية بين الساعة الحادية عشرة صباحًا والرابعة عصرًا، ودعت الجمهور إلى الإكثار من شرب الماء والسوائل والبقاء في أماكن باردة ومظللة.

كما حذّرت الأرصاد من إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة خطر الحرائق. وشددت على ضرورة عدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة بسرعة داخل السيارات المغلقة مما قد يشكل خطرًا صحيًا مباشرًا.