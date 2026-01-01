الحزم ينتزع الفوز من أبها برباعية افتتاحية في الدوري السعودي

وكالات /سما/

الرياض/سما- حقق نادي الحزم انتصاره الأول بموسم الدوري السعودي للمحترفين الجديد عندما تفوق على فريق أبها بنتيجة 2-1، في مباراة تغلب فيها الفريق على عقبات تنظيمية واجهته قبل المباراة.

قال طلال العبلان، رئيس مجلس إدارة نادي الحزم، في تعليقه على الفوز: "قدمنا أداءً مميزاً رغم الظروف الصعبة التي سبقت المباراة، وأشكر وزير الرياضة والوكيل عبد العزيز المسعد ورابطة الدوري على ما قدموه من تسهيلات للنادي".

وأضاف العبلان: "موسم جديد يتطلب التكيف من الفريق واللاعبين، لكننا بالعزيمة والاعتماد على لاعبينا المحليين تمكنا من الفوز. هذا هو نهجنا الثابت في النادي؛ فعندما يغيب أحد اللاعبين أو يتم بيع العقود، نجد من يحل محله بمستوى عالٍ".

وعن معضلة التنقل قبل المباراة، أوضح العبلان أن "الأمر تم حله، حضرنا بطائرة خاصة"، مشيراً إلى أن النادي تحمل تكاليف الرحلة "انطلاقاً من عملنا الجماعي لأجل الرياضة وظهور الدوري بصورة أفضل".

وطالب رئيس الحزم باهتمام أكبر بلاعبي الأندية المتوسطة على المستوى الدولي، قائلاً: "عبد العزيز الضويحي وأحمد الشمراني لاعبان أطالب بضمهما للمنتخب، وليس من المعقول عدم رؤية لاعبي الأندية المتوسطة في التشكيلة الوطنية".

وشدد العبلان على ضرورة "منح لاعبي الأندية المتوسطة فرصة حقيقية في المنتخب، وليس التركيز على الأندية الكبيرة فقط، ما قد يشجع انتقال مواهب إلى تلك الأندية"، خاصة مع "الاستحقاقات القادمة مثل كأس الخليج وكأس آسيا".

وعن اعتماد الفريق على اللاعبين السعوديين، أكد: "ثقتنا الدائمة في اللاعب المحلي، والأجنبي يكون إضافة للنادي. لكن المدرب جلال القادري يعامل جميع اللاعبين بنفس المعيار، محلي أو أجنبي، بناءً على الأداء والوجود الفعلي في أرضية الملعب".

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