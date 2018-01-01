البيت الأبيض يحذّر من خسائر اقتصادية بسبب تحويل الصادرات عبر دول ثالثة

وكالات /سما/

واشنطن/سما- أعلنت الإدارة الأمريكية في تقرير صدر الخميس عن خسائر ناجمة عن استخدام دول عديدة لما يعرّفه التقرير بـ "الشحن العابر"، حيث يتم تحويل السلع عبر دول ثالثة لتجنب الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأمريكية.

أوضح التقرير أن الصين تقوم منذ عام 2018، عقب فرض رسوم جمركية جديدة، بإعادة توجيه صادراتها عبر أكثر من 40 دولة، من بينها المكسيك وماليزيا، حيث تخضع البضائع لعمليات تعبئة وتغليف وتجميع قبل وصولها إلى الولايات المتحدة، مما يخفي الأصل الفعلي للمنتجات.

ذكر مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو خلال مؤتمر صحفي أن هذه الممارسات سمحت للصادرات الصينية بالوصول إلى السوق الأمريكية دون الخضوع للرسوم المفروضة، مشددًا على أن "الاحتيال الكبير" بهذه الطريقة تسبب في خسائر اقتصادية جسيمة.

وتجاوزت التقديرات الواردة في التقرير خسائر الإيرادات الجمركية، حيث استخدم البيت الأبيض رقمًا وسيطًا قدره 75 مليار دولار سنويًا لحجم عمليات الشحن العابر، بينما تتراوح التقديرات الأخرى بين 34.2 مليار دولار و303 مليارات دولار سنويًا بحسب بيانات القطاعين الحكومي والخاص.

أشار نافارو إلى أن دولًا أخرى، بينها الهند، قد تسلك المسار نفسه لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة، مؤكدًا أن الاتفاقيات التجارية التي تعد بها إدارة ترامب ستتضمن بنودًا تفرض عقوبات على الشركاء التجاريين الذين يسمحون بمثل هذه الممارسات.

ولمواجهة هذا التحدي، بدأت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية برنامجًا تجريبيًا يستخدم الذكاء الاصطناعي لكشف عمليات الشحن العابر، مع إمكانية فرض تعريفات جمركية بأثر رجعي لمدة عام عند كشف تزوير شهادات منشأ السلع.

وجاء التقرير قبيل زيارة مقررة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن في سبتمبر، في وقت وصفت فيه الحكومة الصينية علاقاتها مع الولايات المتحدة بأنها تقوم على "الاستقرار الاستراتيجي"، لكن سياساتها الحكومية الداعمة للصادرات أثارت مخاوف في قطاعات السيارات والمعادن والإلكترونيات في أمريكا وأوروبا واليابان.

من ناحية أخرى، فرض الرئيس ترامب الخميس رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات أنواع معينة من الطائرات المسيّرة ومكوناتها، بينما رفعت مجموعة شركات صغيرة دعوى قضائية ضد هذه الرسوم الجديدة لدى المحكمة الفيدرالية الأمريكية للتجارة الدولية.

وألغت كندا مراسم الافتتاح المشترك لجسر جوردي هوي الدولي الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة للاحتفال بربط مدينة ديترويت بمدينة وندسور في أونتاريو، في تطور يعكس التوترات التجارية المتزايدة بين واشنطن وحلفائها.

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