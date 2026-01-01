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خبر : البرازيل تعلق البث المباشر على "ديسكورد" بعد انتحار مراهقة

الجمعة 14 أغسطس 2026 04:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرازيل تعلق البث المباشر على "ديسكورد" بعد انتحار مراهقة



وكالات /سما/

البرازيل/سما- قررت هيئة حماية البيانات البرازيلية تعليق خدمة البث المباشر على منصة "ديسكورد"، وذلك عقب واقعة انتحار مراهقة لم تتجاوز 13 ربيعًا، كانت قد تعرضت للتحريض والتنمر عبر إحدى مجموعات المنصة.

وقعت هذه الحادثة المأساوية خلال شهر يوليو الماضي، ما دفع الهيئة المسؤولة إلى فتح تحقيق رسمي في السابع من أغسطس الجاري. وكشف التحقيق أن منصة "ديسكورد" لا توفر إمكانية وصول فوري أو تلقائي إلى محتوى البث المباشر، وهو ما يعني أن أنظمتها العاملة لا تستطيع اكتشاف الانتهاكات والمحتوى الضار بصورة آلية.

ردت منصة "ديسكورد" بإقرارها أنها أغلقت الخادم (السيرفر) المسؤول عن استضافة المجموعة الضارة فورًا، وأكدت تعاونها الكامل مع السلطات البرازيلية. وشددت المنصة على سياستها الصارمة برفضها القطعي لأي محتوى يدعو للعنف أو يسبب ضررًا للمستخدمين.

من جانبها، ألقت السلطات البرازيلية القبض على 5 مراهقين يرتبطون مباشرة بالواقعة. وأعطت الهيئة منصة "ديسكورد" مهلة زمنية قدرها 3 أيام فقط لتنفيذ قرار التعليق، مع منحها حق الاستئناف خلال فترة 10 أيام عمل إضافية.

وفي حالة امتناع المنصة عن الامتثال للقرار، ستواجه عقوبات مالية جسيمة تصل إلى 50 مليون ريال برازيلي (ما يعادل نحو 9.7 ملايين دولار أمريكي) عن كل انتهاك أو عدم التزام.

يستمر قرار التعليق حتى تثبت منصة "ديسكورد" التزامها بتطبيق إجراءات حقيقية وفعالة لحماية المستخدمين القصّر، منها آليات التحقق من أعمار المستخدمين عند التسجيل والانضمام إلى المجموعات. ومع ذلك، تحتفظ المنصة بملايين المستخدمين، إذ تجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريًا 200 مليون مستخدم، وتستقطب أعدادًا كبيرة من اللاعبين والفئات الشبابية عالميًا.

#البرازيل #ديسكورد #حماية الأطفال

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