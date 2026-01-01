ماس كهربائي يلحق أضراراً بمنزل الشاعر بهاء الدين محمد

وكالات /سما/

تعرض منزل الشاعر المصري بهاء الدين محمد لحادث كهربائي خطير في الآونة الأخيرة، عندما حدث ماس كهربائي ألحق أضراراً مباشرة بالمنزل، محدثاً حالة من القلق لدى الشاعر وأحبائه. وعاد محمد للتواصل مع جمهوره الذي تابع الحادثة بقلق، مدرجاً تعليقاته على ما حدث وتوضيحاته بشأن الأضرار والإجراءات التي اتخذها بعدها.

لم تقتصر أخبار الشاعر بهاء الدين محمد على هذا الحادث، بل شهد المجال الفني المصري في الفترة الأخيرة عودة قوية لمحمد الذي أجرى عملية صحية وعاد ليطمئن جمهوره عليه، كما أطلق أحدث أعماله بعنوان "ابقى قوللي" الذي لقي استقبالاً طيباً من الجمهور والمتابعين. وظهر الشاعر نشطاً في عمله الفني، حيث أعلن عن مفاجآت وتعاونات جديدة في الطريق، مما يعكس استمراريته وحيويته في المجال الفني رغم ما يواجهه من تحديات.