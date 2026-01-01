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الممثل توفيق عبد الحميد

خبر : توفيق عبد الحميد يرفع دعوى قضائية ضد شائعة وفاته

الجمعة 14 أغسطس 2026 03:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توفيق عبد الحميد يرفع دعوى قضائية ضد شائعة وفاته



وكالات /سما/

لجأ الممثل المصري توفيق عبد الحميد إلى الجهات القضائية بعد انتشار شائعات تتعلق بوفاته، وذلك بسبب تضخيم وسائل التواصل الاجتماعي لمعلومات عن حالته الصحية.

أوضح عبد الحميد أنه نشر منشوراً يشرح فيه أن ضعف البصر والظروف الصحية التي يعاني منها تفرض عليه تقليل الجلوس أمام لوحة المفاتيح والكتابة بشكل مستمر، لكنه فوجئ بتحويل هذا المنشور إلى قصة مختلفة تماماً على منصات التواصل.

أشار الممثل إلى أن متابعي وسائل التواصل عمدوا إلى تصوير وضعه الصحي على أنه في مرحلة حرجة، مستغلين الفرصة للبحث عن محتوى يصل إلى قوائم الترندات، وهو ما دفعه إلى اللجوء للقضاء للدفاع عن حقوقه وسمعته.

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#توفيق عبد الحميد #الممثلون المصريون #وسائل التواصل الاجتماعي

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