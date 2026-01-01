ميرهان حسين تتهم ممثلة بتقليدها المتعمد

وكالات /سما/

أثارت الفنانة ميرهان حسين موجة من الجدل على مدار الساعات الأخيرة عندما اتهمت ممثلة شابة بمحاكاة متعمدة لها على صعيد المظهر والملامح الخارجية، مع الامتناع عن الكشف عن اسمها في الوقت الراهن.

أبقت حسين على هويتها مجهولة، مما فتح الباب أمام التكهنات والنقاشات الواسعة من جانب الجمهور والمتابعين حول من قد تقصد بتصريحاتها.

على صعيد أعمالها الحالية، تنتظر الفنانة المصرية إكمال فيلم "الحارس" الذي يضم في طاقمه هاني سلامة، مرام علي، أحمد الرافعي، هبة عبد العزيز، ومحمد مهران، من إخراج ياسر سامي.

يتناول الفيلم مضموناً درامياً يدور في إطار من الغموض والإثارة، مع التركيز على التأثير المتنامي الذي تمارسه منصات وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة الشخصية للأفراد والشخصيات العامة.