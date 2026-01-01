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نزاع فني

خبر : ميرهان حسين تتهم ممثلة بتقليدها المتعمد

الجمعة 14 أغسطس 2026 03:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميرهان حسين تتهم ممثلة بتقليدها المتعمد



وكالات /سما/

أثارت الفنانة ميرهان حسين موجة من الجدل على مدار الساعات الأخيرة عندما اتهمت ممثلة شابة بمحاكاة متعمدة لها على صعيد المظهر والملامح الخارجية، مع الامتناع عن الكشف عن اسمها في الوقت الراهن.

أبقت حسين على هويتها مجهولة، مما فتح الباب أمام التكهنات والنقاشات الواسعة من جانب الجمهور والمتابعين حول من قد تقصد بتصريحاتها.

على صعيد أعمالها الحالية، تنتظر الفنانة المصرية إكمال فيلم "الحارس" الذي يضم في طاقمه هاني سلامة، مرام علي، أحمد الرافعي، هبة عبد العزيز، ومحمد مهران، من إخراج ياسر سامي.

يتناول الفيلم مضموناً درامياً يدور في إطار من الغموض والإثارة، مع التركيز على التأثير المتنامي الذي تمارسه منصات وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة الشخصية للأفراد والشخصيات العامة.

#ميرهان حسين #الدراما المصرية #المشاهير

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