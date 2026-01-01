دانا الحلاني.. إطلالة مكياج متوقعة في ليلة زفافها

وكالات /سما/

مع اقتراب حفل زفاف الفنانة دانا الحلاني، تثير إطلالتها الجمالية في هذا اليوم الاستثنائي فضول المتابعين، خاصة فيما يتعلق باختياراتها الجمالية ومكياجها. وتكشف سجلّ إطلالاتها السابقة عن نمط واضح في تفضيلاتها للألوان والتقنيات.

تميل الحلاني عبر إطلالاتها المتعددة إلى الاستقرار على بشرة مشرقة ومتوهجة، مع درجات لونية دافئة وطبيعية. تعتمد في معظم اختياراتها على ظلال العيون البرونزية والبنية الناعمة، مع تحديد رقيق للعينين يحافظ على نعومة الإطلالة. وفي كل مرة، تختار ألوان شفاه وردية ناعمة أو نود، قريبة من لون شفتيها الطبيعي، مما يعزز جمالاً أنثويًا لا يغامر به.

في إحدى إطلالاتها، اعتمدت مكياجاً برونزياً مشرقاً مع بشرة متوهجة وعيون محددة بظلال دافئة ورموش بارزة. وأضافت لمسات برونزية موزعة على الوجنتين، مع اختيار شفاه وردية ناعمة بتحديد خفيف وتسريحة مرفوعة مشدودة بأسلوب أنيق.

وفي إطلالة أخرى، ظهرت بمكياج سموكي دافئ يحافظ على الهدوء والرقة، حيث اختارت ظلالاً بنية على العينين مع بلاشر وردي ناعم. واختارت شفاه بدرجة ترابية قريبة من لونها الطبيعي، مع شعر منسدل طويل بتموجات واسعة وخصلات أمامية ناعمة حول الوجه.

وفي مناسبة احتفالية سابقة، اختارت مكياجاً سموكياً فضياً براقاً مع الحفاظ على توهج البشرة والعيون المحددة برقة. طبقت ظلالاً فضية لامعة على الجفن لتحقيق إطلالة احتفالية، مع لمسة وردية هادئة على الوجنتين وشفاه بدرجة نيود وردية. وجمعت تسريحة مرفوعة مشدودة بأسلوب الكعكة لتبرز ملامح وجهها.

وتشير هذه الاختيارات المتسقة إلى أن إطلالة دانا الحلاني في ليلة زفافها ستحافظ على الخط الجمالي الذي تفضله: جمال أنثوي ناعم ومشرق يبرز ملامحها. ومن المتوقع أن تختار مكياجاً متوازناً بين الناعومة والفخامة، مع بشرة متوهجة وعيون محددة برقة وألوان شفاه طبيعية، لكن بلمسات فاخرة تليق بمناسبة استثنائية كهذه.

اقرأ أيضًا: