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نصائح الموضة

خبر : 5 إطلالات صيفية تجمع بين الراحة والأناقة البسيطة

الجمعة 14 أغسطس 2026 02:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 إطلالات صيفية تجمع بين الراحة والأناقة البسيطة



وكالات /سما/

تتطلب الإطلالات الأنيقة الراحة بقدر تساوٍ مع الأناقة، خاصة في فصل الصيف حيث تختفي الطبقات الثقيلة ويتسع المجال للألوان الزاهية والأقمشة الخفيفة الوزن.

الفكرة الأساسية تكمن في اختيار قطع بسيطة وتنسيقها بطريقة تعكس الذوق الرفيع من دون تكلف، بما يضمن الشعور بالثقة والراحة طوال اليوم.

الفستان بقصة الأكتاف المنسدلة من التول المبطن يصلح خيارًا أول؛ يمكن إقرانه بحذاء مول بكعب رفيع وإضافة أقراط على شكل عنقود من الكرز، مع نظارات شمسية بنية اللون وحقيبة شباك سوداء.

أما الفستان القطني الأبيض البسيط ذو الياقة الأنثوية فيندمج بسهولة مع صندل بني التصميم بشكل القبقاب، ويستحسن إضافة طوق تشوكر على شكل زهرة وحقيبة تسوق مع نظارات مستطيلة وردية اللون.

الفستان الأسود الميني الكلاسيكي يستمر في كونه خيارًا آمنًا؛ ترتديه مع حذاء ماري جاين محبوك من الشباك، ونظارات عنابية مستطيلة، وحقيبة دائرية ضخمة من الشباك.

ترتقي إطلالة الدنيم من خلال إضافة حقيبة مصنوعة من حبال الرافيا الملونة وسلسال معدني حول الخصر، مع صندل مزخرف باللون البرغندي.

إطلالة الشاطئ تجمع بين زي السباحة البني اللامع بحمالة رفيعة مزينة بصدفة عاجية والتنورة الشفافة العاجية المطرزة برسوم ملونة، موضحة بحقيبة جلدية بدرجات البيج والصندل البرغندي.

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