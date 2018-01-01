خواتم جورجينا رودريغيز: قطع ألماسية علامات على مراحل قصة حب كريستيانو رونالدو

وكالات /سما/

أعلن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميًا عن زواجه من عارضة الأزياء والممثلة الإسبانية جورجينا رودريغيز، محتتمًا فصلًا طويلًا من العلاقة التي استحوذت على اهتمام الإعلام والمتابعين لسنوات عديدة.

مع إعلان الزواج، عاد الاهتمام للخواتم الألماسية التي ارتدتها رودريغيز على مدار علاقتهما، وخصوصًا قطع الألماس الفاخرة التي ظهرت في محطات رئيسية من قصتهما. اختار الثنائي دبلتَي زفاف بسيطتي التصميم من الذهب، مما شكّل تناقضًا واضحًا مع فخامة الخواتم السابقة، وخاصة خاتم الخطوبة الأيقوني.

يُعتبر خاتم الخطوبة الأحدث أبرز قطعة في رحلة علاقتهما، كشفت عنه رودريغيز في أغسطس 2025 بنشرها صورة لليدين معًا. يتميز الخاتم بتصميم ثلاثي الأحجار: ألماسة بيضاوية ضخمة في المركز تحيطها حجران بيضاويان أصغر، مع ترصيع يُعتقد أنه من البلاتين. اختلف خبراء المجوهرات حول حجم الحجر الرئيسي، حيث تراوحت التقديرات بين 15 و35 قيراطًا، بينما قُدّر وزن الخاتم بالكامل بنحو 37 قيراطًا.

أما قيمته فتراوحت تقديرات الخبراء بين عدة ملايين دولارات، مع تقديرات وصلت إلى نحو 5 ملايين دولار في بعض التقارير. ورأى خبير المجوهرات توبياس كورمند أن تصميم الأحجار الثلاثة قد يرمز إلى الماضي والحاضر والمستقبل، دلالة رومانسية تناسب علاقة امتدت لسنوات قبل الوصول إلى الزواج.

قبل الإعلان الرسمي عن الخطوبة، ظهرت رودريغيز في أبريل 2025 بخاتم ألماسي آخر ضخم أثار تكهنات واسعة حول اقتراب زواجها. يتميز هذا الخاتم بحجر ألماس مستطيل الشكل بقطع Emerald يزن نحو 20 قيراطًا، مع تصميم Solitaire وشريط معدني عريض من البلاتين. قدّر خبراء المجوهرات قيمته بنحو 4 ملايين دولار.

استعرضت رودريغيز خاتم الخطوبة على السجادة الحمراء لمهرجان البندقية السينمائي 2025 قصيرة بعد الإعلان الرسمي، حيث نسّقته مع مجموعة فاخرة من المجوهرات الألماسية من دار باسكال بروني، تضمنت عِقدًا مرصعًا بالألماس وأقراطًا وخواتم متعددة.

يعود تاريخ ظهور خواتم ألماسية ضخمة على يد رودريغيز إلى ما قبل الإعلان الرسمي عن الخطوبة. ففي 2018 ظهرت برتداء خاتم ألماسي من دار كارتييه احتوى على ألماسة مركزية تزن حوالي 4.99 قيراطًا محاطة بألماسات إضافية، وقُدرت قيمته بأكثر من 700 ألف دولار. لم يؤكد الثنائي رسميًا وقتها أنه خاتم خطوبة، لكن رودريغيز عاودت ارتداء نفس الخاتم في يونيو 2020 خلال رحلة بحرية في البرتغال.

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